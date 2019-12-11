Школьник в Симферополе отравился жевательным табаком

Следователи в Симферополе начали проверку по факту отравления детей жевательным табаком. В больницу поступили пятеро школьников в возрасте 11–12 лет.

«Установлено, что одному из мальчиков стало плохо после того, как вместе с компаний друзей они употребили жевательный табак. Он почувствовал слабость и головокружение. Остальных школьников доставили в больницу в целях профилактического осмотра», — сообщает пресс-служба управления СК РФ по Крыму и Севастополю.

Устанавливаются обстоятельства покупки детьми вредного вещества, пишет онлайн-газета «Новый Севастополь».

26 ноября Минздрав назвал приоритетом снижение потребления табака подростками. 28 ноября на рассмотрение в Госдуму направили законопроект о запрете торговли в России сосательными и жевательными никотиновыми смесями. По причине легальности данные виды табачной продукции стали популярны среди подростков.