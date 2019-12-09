Пятиклассник в Дубне погиб после отравления

Ученика пятого класса нашли без сознания на общем балконе одного из домов в городском округе Дубна. Медикам не удалось спасти мальчика. Об этом в понедельник, 9 декабря, рассказал глава администрации города Владимир Потапенко.

Отца ребенка вызвал на общий балкон 9-этажного дома друг его сына, сообщивший, что тот потерял сознание. «В ходе осмотра у несовершеннолетнего были обнаружены два флакона аэрозольного дезодоранта», — цитирует Потапенко телеканал «360».

Мужчина нашел сына без сознания и отвез в приемный покой дубненской городской больницы.

По словам главы Дубны, школьник попал на учет комиссии по делам несовершеннолетних из-за употребления спиртных напитков. Он жил в полноценной семье, а его родителей периодически вызывали на заседание комиссии.

В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку, чтобы выяснить точную причину смерти ребенка и установить личности людей, которые могли быть к ней причастны.

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