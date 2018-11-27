Школьник госпитализирован с отравлением в Петербурге после физкультуры

Подросток госпитализирован после урока физкультуры в одной из школ Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. 14-летний мальчик выпил неизвестную жидкость.

По данным правоохранительных органов, школьник принес бутылку на урок и распил ее содержимое вместе с двумя друзьями. После физкультуры мальчику стало плохо, его увезли в больницу. Врачи диагностировали отравление веществом психотропного действия, сообщает телеканал «78».

Состояние школьника оценивается как тяжелое.

Ранее в больницу с тяжелым отравлением был доставлен учащийся первого курса колледжа автосервиса. Его нашли в одной из квартир на Бухарестской улице без сознания, там же мертвой обнаружена 16-летняя школьница. При осмотре комнаты следователи изъяли порошкообразное вещество. По предварительной версии, молодые люди отравились метадоном, однако официально причина отравления пока не названа.