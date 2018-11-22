Четверо сахалинцев погибли от отравления спиртосодержащей жидкостью

Четыре жителя Сахалина погибли в результате приема неизвестной спиртосодержащей жидкости, сообщили в пресс-службе СУСК России по Сахалинской области.

«В Невельске по факту смерти четырех жителей [села] Шебунино возбуждено уголовное дело. Предположительная причина смерти — отравление неизвестной жидкостью», — приводит ТАСС сообщение ведомства.

По информации следователей, инцидент произошел в среду, 21 ноября. Трое мужчин и одна женщина обнаружили спиртосодержащую жидкость в одном из домов и выпили ее. В результате отравления у себя дома умер 31-летний мужчина, на месте скончался 50-летний мужчина, его 45-летняя сожительница умерла в местной больнице, еще один их товарищ скончался в реанимации больницы города Невельска.

Как рассказали агентству в правоохранительных органах, дом, где был найден яд, принадлежал местному целителю. Он собирал травы и делал из них настойки. После его смерти дом решили привести в порядок.

«Двое из шести человек, которые убирались в доме, решили не пить найденные в помещении настойки, а четверо решили их употребить», — пояснил собеседник агентства.

10 ноября женщина, ее двое детей и муж погибли в подмосковной Электростали от отравления. По одной из версий, причиной отравления мог стать просроченный кефир.