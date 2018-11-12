СК и полиция проведут проверку по факту отравления школьников

Следователи Следственного комитета России по Пензенской области совместно с полицейскими начали проверку по факту отравления 19 школьников, госпитализированных с симптомами кишечной инфекции, сообщает ТАСС 12 ноября.

Была организована проверка по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»), а также 236 УК РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей»).

9 ноября сообщалось, что в школе села Бессоновка Пензенской области 9 детей отравились и были доставлены в больницу с подозрением на острую инфекцию. На сегодняшний день число госпитализированных возросло до 19 человек в возрасте от 9 до 15 лет.

Сотрудники Роспотребнадзора намерены провести экспертизу воды и еды в учебном заведении. Следователи изъяли документы на поставленные продукты питания и меню, отмечает ИА «Пенза-Пресс».