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Пять человек отравились аммиаком из-за аварии с цистерной в Мексике

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Фото: excelsior.com.mx
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Пятеро пассажиров автобуса, который оказался в облаке аммиака в результате ДТП с цистерной газа, скончались от интоксикации в субботу, 7 декабря. Об этом сообщило издание Excelsior.

Инцидент произошел на шоссе между Мичоаканом и Герреро утром в субботу, 7 декабря. Фура с прицепом-цистерной перевернулась, в результате чего произошла утечка опасного газа.

Отмечается, что четыре человека погибли от отравления на месте, еще один скончался в больнице. Среди жертв есть дети. Кроме того, 21 человек с отравлением госпитализирован.

Вокруг места происшествия на несколько часов было перекрыто движение автомобильного транспорта силами отрядов министерства обороны и национальной гвардии. Работы по устранению утечки проводились силами трех штатов.

26 ноября Следственный комитет России по Республике Крым сообщил, что в Симферополе женщина и трое ее детей отравились неизвестным веществом, двое несовершеннолетних погибли.

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