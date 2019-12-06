Отравившийся «Кротом» ученый-математик скончался

Российский математик Олег Ивашев-Мусатов, отравившийся средством для очистки труб «Крот», скончался. Об этом 6 декабря сообщается на сайте механико-математического факультета МГУ имени Ломоносова.

Ивашев-Мусатов умер 3 декабря на 92-м году жизни.

«Прощание состоится во вторник, 10 декабря в крематории Хованского кладбища в 13 часов 30 минут», — говорится на сайте факультета.

Ученого госпитализировали 15 ноября. Как рассказывал сын математика, его отец выпил «Крота», перепутав с бутылкой с водой, которая стояла в ванной комнате. Мужчина предположил, что ученый допустил ошибку в силу возраста.

Ивашева-Мусатова доставили в Институт имени Склифосовского в тяжелом состоянии, сообщает телеканал «360». Спасти математика врачам не удалось.