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Отравившийся «Кротом» ученый-математик скончался

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Фото: letopis.msu.ru
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Российский математик Олег Ивашев-Мусатов, отравившийся средством для очистки труб «Крот», скончался. Об этом 6 декабря сообщается на сайте механико-математического факультета МГУ имени Ломоносова.

Ивашев-Мусатов умер 3 декабря на 92-м году жизни.

«Прощание состоится во вторник, 10 декабря в крематории Хованского кладбища в 13 часов 30 минут», — говорится на сайте факультета.

Ученого госпитализировали 15 ноября. Как рассказывал сын математика, его отец выпил «Крота», перепутав с бутылкой с водой, которая стояла в ванной комнате. Мужчина предположил, что ученый допустил ошибку в силу возраста.

Ивашева-Мусатова доставили в Институт имени Склифосовского в тяжелом состоянии, сообщает телеканал «360». Спасти математика врачам не удалось.

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