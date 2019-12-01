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Пять человек насмерть отравились неизвестной жидкостью под Ярославлем

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Фото: пресс-служба СК РФ по Ярославской области/yaroslavl.sledcom.ru
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В поселке Дубки под Ярославлем пять человек умерли из-за отравления неустановленным веществом. Об этом сообщается на сайте главного следственного управления СК по Ярославской области в воскресенье, 1 декабря.

30 ноября трое мужчин скончались в квартире, а две женщины — уже в больнице. Все пятеро находились в одной квартире. Их тела направлены в бюро судебно-медицинской экспертизы для установления точной причины смерти.

По факту произошедшего СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Производство, хранение или перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»).

В качестве одной из версий ЧП следователи называют распитие стеклоочистителя в качестве спиртного, пишет «Газета.ру».

17 ноября в общежитии подмосковной деревни Часцы пять человек отравились неизвестной жидкостью. Трое из них скончались. Отмечалось, что все они распивали жидкость, которую днем ранее нашел на мусорной свалке один из мужчин.

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