Пять человек насмерть отравились неизвестной жидкостью под Ярославлем

В поселке Дубки под Ярославлем пять человек умерли из-за отравления неустановленным веществом. Об этом сообщается на сайте главного следственного управления СК по Ярославской области в воскресенье, 1 декабря.

30 ноября трое мужчин скончались в квартире, а две женщины — уже в больнице. Все пятеро находились в одной квартире. Их тела направлены в бюро судебно-медицинской экспертизы для установления точной причины смерти.

По факту произошедшего СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Производство, хранение или перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»).

В качестве одной из версий ЧП следователи называют распитие стеклоочистителя в качестве спиртного, пишет «Газета.ру».

17 ноября в общежитии подмосковной деревни Часцы пять человек отравились неизвестной жидкостью. Трое из них скончались. Отмечалось, что все они распивали жидкость, которую днем ранее нашел на мусорной свалке один из мужчин.