Проверку начали в Энгельсе после отравления подростка алкоголем

В Энгельсе Саратовской области проводится проверка по факту алкогольного отравления школьницы. По информации прокуратуры региона, 6 декабря в детскую больницу была доставлена 17-летняя девушка с данным диагнозом.

«Будут выяснены обстоятельства происшествия, приобретения алкогольного напитка, условия жизни и воспитания подростка. Также организована проверка соблюдения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и ненадлежащего исполнения родителями обязанностей по воспитанию ребенка», — отмечают прокуроры. Школьницу могут поставить на профилактический учет в полиции, сообщает ИА «Взгляд-инфо».

В конце октября трое подростков отравились алкоголем на детской площадке в Краснодаре. Их родителям грозит штраф. Инцидент произошел в Губернском микрорайоне. По данным местных жителей, трое школьников в нетрезвом состоянии находились на детской площадке. Очевидцы вызвали полицию и скорую помощь.