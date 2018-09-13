Ничего лишнего: Минздрав предложил запретить добавки в некурительном табаке

Запретить ароматизаторы, красители и добавки в жевательном, нюхательном и сосательном табаке предложил Минздрав. В ведомстве уверены, что такие компоненты усиливают зависимость, при этом они привлекательны для детей и молодежи, поэтому составляют серьезную проблему. Об этом сказано в письме Минздрава в Минсельхоз, который сейчас формирует проект поправок в техрегламент на табачную продукцию (есть у «Известий»).

Минсельхоз готовит поправки в «Технический регламент на табачную продукцию», которые вводят дополнительное регулирование на рынке некурительных табачных изделий. Речь идет о жевательном, нюхательном и сосательном табаках (два вида последнего — насвай и снюс — запрещены к реализации в России). Документ уже разослан в ведомства на согласование.

Минздрав предложил запретить производителям использовать в некурительных изделиях дополнительные компоненты, которые влияют на вкус продукции. Об этом сказано в письме Минздрава в Минсельхоз за подписью замглавы Министерства здравоохранения Дмитрия Костенникова.

«Согласно обращениям, поступающим в Минздрав от общественных организаций, использование в некурительных табачных изделиях ингредиентов, являющихся ароматизаторами и красителями, представляет серьезную проблему и может существенно повысить привлекательность таких изделий для детей и молодежи», — сказано в письме. В нем также подчеркивается, что «особенно опасно использование таких веществ при производстве некурительных табачных изделий одновременно с добавками, усиливающими эффект привыкания».

В пресс-службе Минздрава «Известиям» рассказали, что подобные табачные изделия могут ассоциироваться у детей и подростков с жевательной резинкой и жевательными конфетами. Поэтому в первую очередь встает вопрос о защите несовершеннолетних, охрана здоровья которых от воздействия табака должна быть приоритетной. При этом проблема растущей привлекательности табачной продукции за счет добавления пищевых добавок, в том числе ароматизаторов и красителей, актуальна для всех возрастов.

В ведомстве подчеркнули, что на сегодняшний день предложения по ограничению дополнительных ингредиентов в некурительных табачных изделия Минсельхозом не учтены. В Минздраве напомнили, что по последним данным Глобального исследования в 2015 году, среди молодежи в возрасте 13–15 лет бездымный табак употребляют 2,7%, сигареты — 9,3%.

В пресс-службе Минсельхоза «Известиям» сообщили, что работа над поправками в техрегламент еще не завершена.

﻿Исполнительный директор Совета по общественному здоровью и проблемам демографии Виктор Зыков отметил в беседе с «Известиями», что неприятный и раздражающий вкус табака — это серьезный барьер для начала его употребления. Табачная промышленность всегда прилагала значительные усилия, чтобы ослабить эти неприятные свойства, добавил он.

— Использование в табачных изделиях ароматизаторов и красителей направлено на увеличение их привлекательности, потребителей заманивают различными вкусами пищевых продуктов, никак не связанных с табаком, — подчеркнул эксперт. — Вкус яблока, вишни, клубники вызывает ощущение безопасности и комфорта, однако некурительные табачные изделия довольно быстро формируют никотиновую зависимость, являются причиной возникновения раковых заболеваний языка, губы и других органов полости рта, а также гортани.

По мнению Виктора Зыкова, проблема может быть решена с помощью запрета ингредиентов, используемых в таких изделиях. И если ограничение продажи жевательного и нюхательного табака пока не введено, «то это должен быть именно табак, а не благоухающая смесь, напоминающая ягодную поляну и привлекающая женщин и детей».

Аналитик табачного рынка Вадим Желнин рассказал «Известиям», что сегодня нет технологий, которые бы позволили выделить ароматизаторы в составе всех табачных изделий. По его словам, даже если производители не смогут указывать информацию о добавках на пачках, они найдут способ доносить эту информацию до потребителей. Так, например, изготовителям запрещено размещать на упаковке информацию о содержании в сигаретах никотина, но цвет пачки позволяет покупателям ориентироваться в продукции.