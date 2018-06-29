Табаку и вейпам предложили назначить регулятора

Рынку табачных изделий и вейпов нужен единый регулятор, считают в Федеральной антимонопольной службе (ФАС). Предложение о его назначении ведомство направило в правительство. По мнению ФАС, это поможет проводить единую госполитику в отрасли и контролировать инновационные виды продукции. Эксперты между тем не видят необходимости менять действующую систему, в которой производство и оборот табачных изделий регулируют несколько министерств, поскольку не находят в ней существенных пробелов и сбоев.

В России необходимо создать или определить среди действующих орган исполнительной власти, который займется выработкой госполитики в табачной отрасли, а также контролем и надзором в этой сфере. В компетенции ведомства должна быть и «инновационная никотиносодержащая продукция» — например, вейпы. Об этом сказано в предложениях ФАС по развитию конкуренции на табачном рынке, направленных в правительство. «Известия» ознакомились с документом.

Табачный госорган в первую очередь должен разработать «дорожную карту» по совершенствованию регулирования отрасли, а также специальные дополнительные требования по маркировке и отслеживаемости продукции, предлагают в ФАС. Возможно, следует дополнительно изучить вопрос о том, чтобы тратить средства от табачных акцизов на проекты по профилактике курения, развитие спортивной инфраструктуры, пропаганду здорового образа жизни, указано в документе.

Отсутствие табачного регулятора — причина несогласованности в действиях госорганов в отрасли, уверены ФАС. Как указали в службе, сейчас отдельными полномочиями в регулировании и надзоре над различными аспектами деятельности табачной отрасли наделены Минсельхоз, Минздрав, Минфин, Минпромторг, ФАС, Роспотребнадзор. В результате, отсутствует «комплексный долгосрочный подход… который учитывал бы, с одной стороны, специфику производимой продукции и безусловный приоритет охраны общественного здоровья, а с другой — налоговый, инвестиционный и инновационный потенциал отрасли».

В других странах табачная отрасль регулируется специализированным органом, отвечающим за фискальную или торгово-промышленную политику, указано в докладе ФАС.

Назначение табачного ведомства диктует и еще одна проблема. В России ставки акцизов на сигареты гораздо выше, чем в других странах ЕАЭС. Такая рассогласованность создает условия для роста теневого табачного рынка в России за счет контрабанды из соседних стран, указали в ФАС.

В прошлом году аналогичные аргументы приводил бывший вице-премьер Александр Хлопонин. Он предлагал создать единого регулятора по контролю за оборотом алкоголя и табака на базе Росалкогольрегулирования и ввести для табачной отрасли ЕГАИС, как для спиртного, что позволило бы бороться с нелегальной продукцией на обоих рынках.

Однако в конце года правительство утвердило эксперимент по маркировке табачной продукции двухмерным кодом DataMatrix, куратором назначен Минпромторг.

В предложениях ФАС не конкретизировано, должен ли заниматься табаком новый орган или стоит расширить полномочия одного из существующих. Окончательное решение по определению регулятора будет принято правительством, сказала «Известиям» заместитель начальника контрольно-финансового управления ФАС Наталия Исаева. Об этом же заявили и в Минфине, воздержавшись от подробных комментариев.

В Минсельхозе сообщили, что в ведомство не поступало предложений ФАС, и напомнили, что министерство занимается госполитикой и регулированием в сфере агропромышленного комплекса, включая производство и оборот табачной продукции.

Главной целью государственной антитабачной политики должно быть последовательное сокращение потребление табака населением, подчеркнули в Минздраве.

В других госорганах, участвующих в регулировании табачной отрасли, не ответили на запрос «Известий».

В сегодняшней системе все ведомства имеют четкие функции, и нужды в их перераспределении или создании новых нет, уверен аналитик табачного рынка Вадим Желнин.

— Например, налогами занимается ФНС, контролем за соблюдением режима курения — МВД, ограничениями касательно здоровья — Минздрав. Никаких «дыр» нет, — считает эксперт.

Создание нового органа может привести к отстранению Минздрава от регулирования, а это чревато снижением эффективности антитабачной политики, уверен председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин. По его мнению, именно разработанный ведомством закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма…» позволил переломить ситуацию с курением. По данным ВОЗ, доля потребителей табака среди взрослого населения России с 2009 по 2017 год снизилась с 39,4 до 29%.