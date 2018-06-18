Минтранс разрешит съемку в метро и запретит электронные сигареты

В метрополитенах страны необходимо официально разрешить фото- и видеосъемку, следует из новой редакции типовых правил пользования метро. Минтранс доработал проект после обсуждений. Теперь ведомство не предлагает запрещать перевозку детей в колясках, но считает нужным ограничить размер багажа, который можно возить бесплатно. Кроме того, планируется ввести запрет на курение электронных сигарет.

﻿Минтранс доработал проект типовых правил пользования метрополитеном. Об этом сказано в протоколе заседания координационного совета представителей автомобильного и городского пассажирского транспорта при Минтрансе за подписью замглавы ведомства Николая Асаула (есть у «Известий»). В новой редакции проекта типовых правил появилось несколько дополнительных рекомендаций. Так, предложено дать пассажирам право на фото- и видеосъемку в метрополитене. Она будет разрешена «в порядке, установленном правилами» субъектов Федерации.

В действующих документах (в каждом городе они свои) нет однозначной позиции касательно съемки. В правилах подземки Нижнего Новгорода, Новосибирска и Екатеринбурга этот вопрос не оговаривается. В правилах пользования столичным метрополитеном указано, что запрещена кино- и видеосъемка без разрешения руководства подземки, а фотосъемка не упоминается. Только на Московском центральном кольце запрещена любая съемка (в том числе фото) «с использованием профессионального и (или) стационарного оборудования».

В метрополитене Санкт-Петербурга разрешена фотосъемка без вспышки, а для работы со вспышкой, а также чтобы снимать видео, нужно разрешение руководства подземки. Аналогичные правила действуют в Самаре. В Казанском метрополитене разрешены все виды съемок.

Минтранс также предлагает разрешить бесплатный провоз ручной клади, размер которой не превышает 120 см по сумме трех измерений (длина, ширина и высота). Один пассажир может взять с собой «две единицы» такой ручной клади. В предыдущей редакции типовых правил такого положения не было. В документах региональных метрополитенов предусмотрены схожие параметры. Сколько багажа пассажиры смогут провозить за плату — будут решать региональные власти.

Также в новой редакции типовых правил подчеркивается, что использование электронных систем доставки никотина в подземке не разрешается. В предыдущей версии документа говорилось лишь об общем запрете курения и не уточнялось, распространяется ли он на вейпы.

В Минтрансе отметили, что предыдущая версия проекта вызвала интерес «как со стороны граждан, так и экспертного сообщества». Тогда широко обсуждалось предложение запретить провоз в метро детей в колясках. Затем ведомство скорректировало проект правил, предложив оставить запрет «перевозить детей в детских колясках на эскалаторах метрополитена и при входе в вагон и выходе из вагона». В последней редакции документа в перечне запретов для пассажиров коляски вообще не упоминаются.

В Минтранс поступило «большое количество комментариев, замечаний, предложений», и новая версия правил была подготовлена на их основе, отметили в пресс-службе ведомства.

Правила всё еще нуждаются в дополнительной доработке, полагает глава Союза пассажиров Кирилл Янков. Например, по его мнению, нет никакой необходимости обязывать пассажиров хранить билет до окончания поездки, ведь «зайцев» ловят уже возле входных турникетов.

Метро пользуется популярностью у туристов, многие станции — исторические объекты, отметил советник главы Ростуризма Дмитрий Горин. В других странах станции метрополитена не так ярко оформлены, поэтому для иностранцев возможность без опасений снимать видео будет привлекательной. Эксперт также предложил продвигать в Сети единые хештеги для метрополитенов России, которые иностранцы смогут использовать при публикации фотографий и видео из подземки.