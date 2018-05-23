Минтранс рекомендовал властям Омской области достроить метро в целях недопущения неэффективного расходования средств федерального бюджета. Об этом информирует пресс-служба ведомства.

Как пишет сайт kp.ru, строительные работы в метрополитене Омска приостановлены с 2015 года, причем для достройки первой ветки требуется около 40 млрд рублей.

«Правительству Омской области в целях недопущения неэффективного использования средств федерального бюджета рекомендовано, в случае необходимости, внести изменения в проектные решения по объектам метро, выделив этапы строительства, возможные к завершению, и ввести эти объекты в эксплуатацию», — говорится в заявлении пресс-службы министерства.

В ведомстве отметили, что обязательства России по софинансированию проекта были выполнены и объекты подземки обладают высокой степенью строительной готовности. Минтранс также призвал местные власти проработать механизм финансирования работ с участием регионального бюджета и государственно-частного партнерства.

При этом врио губернатора региона Александр Бурков заявил, что работы по строительству метрополитена были приостановлены из-за отсутствия средств у города и области. «Без федеральной помощи мы не построим метро в классическом виде», — сказал он.

Вместе с тем он отметил, что расходование средств регионального бюджета с 2008 года проверит управление финконтроля по Омской области, и предложил Счетной палате проверить расходование федеральных средств.

22 мая мэрия Омска разместила на сайте госзакупок тендер для проведения оценки технического состояния моста им. 60 лет ВЛКСМ, построенного в 1978 году. На оплату этих работ власти города планируют потратить 1,7 млн рублей.