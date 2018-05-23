Прямой эфир

Минтранс рекомендовал властям Омской области достроить метро

0
Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Минтранс рекомендовал властям Омской области достроить метро в целях недопущения неэффективного расходования средств федерального бюджета. Об этом информирует пресс-служба ведомства.

Как пишет сайт kp.ru, строительные работы в метрополитене Омска приостановлены с 2015 года, причем для достройки первой ветки требуется около 40 млрд рублей.

100 дней от приказа
Эксперты проанализировали первые итоги работы врио губернаторов «осеннего призыва»

«Правительству Омской области в целях недопущения неэффективного использования средств федерального бюджета рекомендовано, в случае необходимости, внести изменения в проектные решения по объектам метро, выделив этапы строительства, возможные к завершению, и ввести эти объекты в эксплуатацию», — говорится в заявлении пресс-службы министерства.

В ведомстве отметили, что обязательства России по софинансированию проекта были выполнены и объекты подземки обладают высокой степенью строительной готовности. Минтранс также призвал местные власти проработать механизм финансирования работ с участием регионального бюджета и государственно-частного партнерства.

При этом врио губернатора региона Александр Бурков заявил, что работы по строительству метрополитена были приостановлены из-за отсутствия средств у города и области. «Без федеральной помощи мы не построим метро в классическом виде», — сказал он.

Вместе с тем он отметил, что расходование средств регионального бюджета с 2008 года проверит управление финконтроля по Омской области, и предложил Счетной палате проверить расходование федеральных средств.

22 мая мэрия Омска разместила на сайте госзакупок тендер для проведения оценки технического состояния моста им. 60 лет ВЛКСМ, построенного в 1978 году. На оплату этих работ власти города планируют потратить 1,7 млн рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Губернатор Петербурга намерен увеличить штрафы для музыкантов в метро
Медведеву понравилась станция метро «Новокрестовская» в Петербурге

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017