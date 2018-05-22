Построенный в 1978 году мост обследуют в Омске за 1,7 млн рублей

Мэрия Омска планирует потратить 1,7 млн рублей на обследование моста им. 60 лет ВЛКСМ в Омске. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Исходя из документации, специалистам предстоит провести ряд работ для оценки технического состояния моста и обследовать возможность грузоподъемности. Помимо этого, на основе полученной информации исполнитель должен дать рекомендации относительно объекта, сообщает ИА «Город55».

Согласно данным сайта госзакупок, максимальная цена контракта составляет 1,67 млн рублей. Все работы необходимо будет выполнить до 31 июля 2018 года.

Мост у телецентра был введен в эксплуатацию в 1978 году. Обследование моста на предмет технического состояния проводилось последний раз в 1979 году.