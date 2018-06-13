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Семь новых станций метро откроют в Москве осенью

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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Кирилл Зыков
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Семь новых станций метро откроют на Калининско-Солнцевской линии московского метро осенью 2018 года. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Участок протяженностью 15 км от станции «Раменки» до станции «Рассказовка» сдадут в эксплуатацию к сентябрю. По словам Хуснуллина, в таком количестве одновременно Москва не сдавала станции метро ни разу за последние 20 лет, пишет НСН.

Чиновник добавил, что в высокой степени готовности до 90% находятся станции «Рассказовка», «Новопеределкино», «Озерная». Метрополитен в настоящее время принимает все инженерные системы и помещения, а также назначает начальников станций. Всего к концу 2018 года в столице откроются 15 новых станций метро.

Согласно программе строительства столичной подземки, к 2020 году планируется построить 150 км новых линий и 75 станций.

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