Табачные акцизы предложили направить на борьбу с курением

Часть «табачных» акцизов могут направить на борьбу с курением. Этот вопрос предлагает проработать ФАС в проекте итогового доклада за 2017 год. «Известия» ознакомились с документом. Похожая практика есть во многих странах, например в Таиланде, отметили эксперты. Российское законодательство пока не предусматривает механизмов для такого перераспределения доходов от акцизов.

Уплаченные табачными компаниями в бюджет акцизы могут быть частично потрачены на проекты по профилактике табакокурения, а также на развитие инфраструктуры досуга и спорта, на пропаганду здорового образа жизни. Такой вопрос предлагает проработать ФАС в проекте итогового доклада за прошлый год. «Известия» ознакомились с ним. Служба уверена, что мера также послужит гарантией развития смежных рынков и создаст новые возможности для социально значимых проектов.

В ФАС «Известиям» не пояснили, какая часть акцизных сборов в России может быть перенаправлена на борьбу с курением. В Минфине отметили, что предложения антимонопольной службы не учитывают требования ст. 35 Бюджетного кодекса, согласно которой расходы бюджета не могут быть увязаны с определенными доходами.

По данным ФНС, сумма поступивших в казну акцизов от производимых в России табачных изделий составила в 2017 году 573,2 млрд рублей, что на 22,8% превышает аналогичный показатель 2016 года. В 2016 году акциз составил 960 рублей за 1 тыс. сигарет + 9% расчетной стоимости, в 2017 году — 1562 рубля за 1 тыс. сигарет + 14,5% расчетной стоимости.

В России уже несколько лет наблюдается положительная тенденция по снижению числа курящих. По данным ВОЗ, их доля среди всего взрослого населения страны с 2009 по 2017 год уменьшилась с 39,4 до 29%. В прошлом году среди мужчин курили 45%, среди женщин — 15%.

Член Экспертного совета при правительстве РФ Дарья Халтурина считает, что было бы правильным, если бы часть акцизов направлялась на борьбу с курением, а также на лечение онкологических заболеваний. По ее словам, подход, при котором часть налогов перераспределяется под необходимую статью расходов, успешно применяется во многих странах, например в Таиланде, где борьба с курением идет успешно. Она подчеркнула, что российское законодательство пока не предусматривает механизмов для такого перераспределения доходов от акцизов.

Член координационного совета по борьбе против курения при Минздраве Алексей Шабашов напомнил, что ежегодно от болезней, связанных с курением, умирает до 400 тыс. россиян. По последним оценкам Минздрава (исследования проводились в 2012 году), ежегодные потери государства от преждевременной смерти курильщиков составляют около 1,5 трлн рублей.

Эксперт напомнил, что сейчас из бюджета напрямую не выделяются деньги на борьбу с курением табака. Хотя врачи бесплатно оказывают помощь гражданам, которые готовы отказаться от курения. А лечащие врачи обязаны давать пациентам рекомендации о прекращении потребления табака вне зависимости от причины их обращения в медучреждение. Более того, на региональном уровне реализуются программы по улучшению демографической ситуации, частью которых, как правило, является и борьба с курением.

— Мы согласны с тем, что нужно увеличивать расходы на здравоохранение и пропаганду здорового образа жизни, — отметил глава департамента по корпоративным и юридическим вопросам «Империал Тобакко» в России и Центральной Азии Георгий Состин. — При этом расходы на указанные цели, на наш взгляд, должны отталкиваться от конкретных проектов и задач.

По его мнению, это не всегда затратные проекты. Например, ряд экспертов считает эффективным инструментом в борьбе против заболеваний, связанных с курением табака, продвижение альтернативных, потенциально менее вредных продуктов — электронных испарителей. Так, правительства некоторых стран официально признали вейпинг одним из способов сокращения потребления или отказа от традиционных табачных изделий. Позиция российского Минздрава заключается в том, что ограничения для электронных и обычных сигарет должны быть тождественны.