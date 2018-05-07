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Минздрав внедрил рекомендации для врачей по лечению никотиновой зависимости

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Фото: TASS/imago stock&people
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Минздрав впервые внедрил клинические рекомендации для врачей по лечению никотиновой зависимости и синдрома отказа от табака. Их смогут использовать как терапевты, так и врачи общей практики. Об этом сообщила одна из разработчиков, главный научный сотрудник ЦНИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава Галина Сахарова.

Авторы документа из Российского респираторного общества и Ассоциации наркологов уверены, что доступность рекомендаций для врачей любых специальностей позволит увеличить число пациентов, бросивших эту вредную привычку.

«Взято всё, что необходимо для лечения никотиновой зависимости из наркологической службы, и добавлено то, что необходимо для профилактики обострения лечения бронхо-легочных нарушений в период отказа от табака. Всё это сведено до алгоритма, которым может пользоваться врач любой специальности», –– цитирует Сахарову ТАСС.

Сахарова подчеркнула, что некоторые заболевания являются следствием курения, и помочь их вылечить можно, только предварительно избавившись от никотиновой зависимости.

Рекомендации основаны на принципах доказательной медицины и исключают использование гипноза, электронных сигарет и других сомнительных методов для лечения никотиновой зависимости.

«В отношении электронных сигарет это не было сделано (рекомендовано) и не будет сделано, потому что это просто невозможно. То есть здесь даже и рекомендовать мы их не можем, потому что не имеем права. Это не зарегистрировано ни как лекарственное средство, ни как медицинский подход», –– отметила Сахарова.

Она также указала, что часто курение электронных сигарет приводит к обычной никотиновой зависимости, и в пользу теории о вреде электронных сигарет всё больше доказательств.

В апреле сообщалось, что ученые провели исследование и выяснили, как сильно курение влияет на риск возникновения инсульта.

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