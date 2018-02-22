Власти Японии решили ограничить курение в стране
Либерально-демократическая партия Японии (правящая партия страны) приняла законопроект об ограничении курения. Об этом сообщает агентство Киодо.
Согласно документу, курить запретят на территориях школ, больниц и государственных учреждений.
При этом в барах и ресторанах курить разрешат только в специальных изолированных комнатах с усиленной вентиляцией.
Приносить туда пищу и напитки будет запрещено.
Свободное курение будет разрешено в небольших заведениях и частных компаниях с капиталом менее 50 млн иен ($465,8 тыс.). Подобные послабления предусмотрены, чтобы не допустить разорения небольших предприятий.
В категорию льготников может попасть до 55% японских предприятий общепита. Многие эксперты полагают, что это заметно снизит эффект от предполагаемых ограничений.
Штраф за нарушение нового закона составит до $2,8 тыс.
9 февраля портал iz.ru сообщил, что Минздрав РФ дал ответ на предложение разрешить курение в аэропортах «в специально выделенных изолированных помещениях, которые оборудованы системами вентиляции».