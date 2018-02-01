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Запрет на курение на пляже вступил в силу в Таиланде

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Mikel Bilbao Gorostiaga
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В Таиланде с 1 февраля на наиболее популярных у отдыхающих пляжах начал действовать запрет на курение.

За нарушение запрета грозит наказание в виде штрафа в размере до 100 тыс. батов (более $3 тыс.), за которым может последовать лишение свободы на срок до одного года.

Как информирует ТАСС со ссылкой на тайский департамент морских и береговых ресурсов, 24 пляжа в 15 провинциях королевства объявлены свободными от курения.

Предупреждающие надписи на пляжах, попавших в зону ограничения, были установлены за несколько месяцев до вступления запрета в силу. Курильщикам предложены специальные места для курения: это небольшие стеклянные павильоны с вытяжкой.

Ранее портал iz.ru сообщал, что власти Швеции хотят запретить курение на автобусных остановках, ж/д перронах, детских и спортивных площадках, а также на территории заведений общепита, расположенных на улицах.

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