Власти Швеции хотят запретить курение в общественных местах

Власти Швеции хотят запретить курение на автобусных остановках, ж/д перронах, детских и спортивных площадках, а также на территории заведений общепита, расположенных на улицах. Такие меры предусмотрены в рамках борьбы с раковыми заболеваниями, сообщает пресс-служба правительства страны.

По мнению кабмина, введение запрета во многих общественных местах позволит снизить потребление табака, уменьшить пассивное курение и сделать Швецию «свободной от дыма» к 2025 году.

Законодатели также предлагают ввести выдачу разрешений на продажу табачных изделий, также запретить рекламу сигарет в магазинах и витринах.

Предлагается, чтобы закон вступил в силу 1 января 2019 года.

Борьбой с курением активно занимаются не только в Швеции. Так, с 1 февраля в Сингапуре начнет действовать запрет на любые устройства, имитирующие табакокурение и сопутствующие им товары. Нарушители будут караться штрафом до $1,5 тыс.