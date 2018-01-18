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В Таиланде у россиян украли биткоины на сумму, эквивалентную $100 тыс.

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Фото: Global Look Press/Rachen Sageamsak
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Пара из России подверглась нападению на острове Пхукет в Таиланде. Злоумышленники заставили их перевести со своего счета биткоины на сумму, эквивалентную $100 тыс. 

Как сообщает ТАСС, ограбление произошло 15 января. 

Группа неизвестных, предположительно также являющихся гражданами РФ, ворвалась в квартиру и несколько часов удерживала пару, заставив перевести сбережения в биткоинах на сторонний счет. Также были украдены три ноутбука и смартфон.

Ранее сообщалось, что хакеры похитили около 4736 биткоинов с криптобиржи NiceHash на сумму около $68 млн.

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