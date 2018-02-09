Минздрав ответил на предложение вернуть курилки в аэропорты

Минздрав выступает против появления отдельных мест для курения в аэропортах. Об этом «Известиям» сообщили в министерстве.

Такую позицию ведомство изложило в отзыве правительства, которое оно готовит на законопроект депутата Госдумы Сергея Боярского. Внесенный в ноябре 2017 года, документ предлагает разрешить курение «в специально выделенных изолированных помещениях, которые оборудованы системами вентиляции».

В Минздраве считают, что отмена запрета на курилки в зданиях аэровокзалов повлечет за собой нарушение прав граждан на благоприятную среду жизнедеятельности.

В свою очередь Сергей Боярский уверен, что граждане в российских аэропортах вынуждены нарушать действующий с июня 2013 года запрет курения в общественных местах. Депутат рассказал, что намерен учесть замечания министерства и внести проект заново.

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Курилки теряют шансы вернуться в аэровокзалы