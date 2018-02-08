Курилки теряют шансы вернуться в аэровокзалы

В Минздраве отреагировали на предложение вернуть комнаты для курения в аэропорты. В министерстве выступили против инициативы депутата Госдумы Сергея Боярского внести соответствующие поправки в законодательство и уже подготовили негативный отзыв правительства на документ. В ведомстве сочли, что отмена запрета на курилки в зданиях аэровокзалов повлечет за собой нарушение прав граждан на благоприятную среду жизнедеятельности. Сами же аэропорты предложение о возвращении комнат для курения поддержали — ведь граждане и так дымят в зданиях, даже в пеленальных комнатах.

Минздрав выступил против появления отдельных мест для курения в аэропортах, сообщили «Известиям» в министерстве. Такую позицию ведомство изложило в отзыве правительства, которое оно готовит на законопроект депутата Сергея Боярского. Парламентарий предложил поправки в 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма» с тем, чтобы разрешить курение «в специально выделенных изолированных помещениях, которые оборудованы системами вентиляции». Эти места должны быть доступны лишь для зарегистрированных пассажиров, а также для работников аэропорта и авиакомпаний. В Госдуму документ был внесен в ноябре 2017 года.

С июня 2013 года в российских аэропортах курение запрещено. Сергей Боярский уверен, что граждане нарушают нынешний запрет курения в общественных местах. В Домодедово напомнили, что граждане могут дымить недалеко от входов в здание пассажирского терминала.

В Минздраве со своей стороны отметили, что возврат курилок в аэропортах повлечет за собой нарушение прав граждан на благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма. Было доказано, что «уровень загрязнения воздуха опасными твердыми микрочастицами, выделяющимися при курении, в 14 раз выше в помещениях рядом с курительными комнатами, нежели в аэропортах, где курение полностью запрещено», пояснили «Известиям» в ведомстве.

— Это говорит о значительном токсичном воздействии табачного дыма и за пределами курительных комнат, — подчеркнули в ведомстве.

От реализации инициативы парламентария пострадают не только граждане, но и российская казна, убеждены в Минздраве. Возврат курилок в аэропорты увеличит расходы бюджета, ведь большинство аэровокзалов нашей страны находятся в государственной или муниципальной собственности. Топ-менеджер одного из крупнейших аэропортов в России рассказал «Известиям», что оборудование одной курительной комнаты на аэровокзале обойдется в 2 млн рублей.

Сергей Боярский рассказал «Известиям», что намерен учесть замечания министерства и внести проект заново.

В Минтрансе не столь критично отнеслись к предложению депутата. В ведомстве сочли, что «необходимо взвешенно подойти к решению данного вопроса, соблюдая действующее законодательство, а также гражданские права курящих и некурящих людей».

Представители Внуково уверены, что аэропорты нуждаются в специальных местах для курения.

— Дело в том, что стерильные зоны аэропортов являются закрытыми, выход из них на улицу связан с рядом формальных процедур, а по возвращении с улицы пассажиру заново придется проходить досмотр на вход в аэровокзал, паспортный контроль и предполетный досмотр, — пояснили «Известиям» в компании. — При этом транзитные пассажиры зачастую вообще лишены такой возможности, так как не имеют российской визы и не могут покинуть транзитную зону аэропорта.

Сейчас же граждане дымят практически везде, где возможно: в туалетах и даже в пеленальных комнатах. А у сотрудников вокзалов нет полномочий задерживать и штрафовать нарушителей.

Во Внуково считают, что возвращение курилок в аэропорты в первую очередь необходимо для некурящих пассажиров, которые в этом случае действительно будут ограждены от табачного дыма. Актуальность возврата курительных комнат стала еще более очевидной в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года, добавила директор по связям с общественностью Шереметьево Анна Захаренкова. Количество обращений и жалоб особенно от иностранных пассажиров по этому поводу многократно возросло, отметила она.

Как правило, негативный отзыв правительства имеет большое значение для депутатов Госдумы. Обычно парламентарии прислушиваются к мнению кабмина и законопроект не проходит одобрение в трех чтениях.