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Врач сравнил никотин с наркотиками по скорости появления зависимости

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Фото: TASS/Zuma/Jaap Arriens
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Популярные у молодежи никотиносодержащие смеси опасны тем, что привыкание к ним возникает быстрее, чем к наркотикам. Об этом на пресс-конференции в НСН 3 декабря заявил заведующий Центром профилактики и лечения табакокурения и нехимических зависимостей Московского научно-практического центра наркологии департамента здравоохранения Москвы Олег Кутушев.

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По словам специалиста, никотин является активным веществом психостимулирующего действия и зависимость при его употреблении формируется очень быстро. Он объяснил, что так же мозг реагирует и на дофаминные, подкрепляющие эффекты.

«Никотин превосходит в этом плане все другие психоактивные вещества, даже те, которые относятся к группе больших наркотиков. Например, амфитамины, алкоголь, уступает только героину и кокаину», — пояснил Кутушев.

Он добавил, что по степени формирования зависимости никотин является лидером. Она формируется в течение полугода систематического потребления.

Как пишет «Москва 24», также в России предложили ввести уголовную ответственность за продажу снюса и насвая, в которых содержится никотин, при этом дети могут купить их гораздо проще, чем сигареты или табак. 26 ноября Минздрав назвал приоритетом снижение потребления табака подростками. 28 ноября на рассмотрение в Госдуму направили законопроект о запрете торговли в России сосательными и жевательными никотиновыми смесями.

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