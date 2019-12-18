Школьника госпитализировали с отравлением снюсом в Приморье

Полиция проводит проверку по факту отравления 15-летнего подростка снюсом. У несовершеннолетнего выявили острое отравление никотином.

По данным правоохранительных органов, школьник употребил жевательный табак, а затем запил его энергетическим напитком. После этого подросток почувствовал недомогание, его доставили в больницу. Врачи диагностировали острое отравление алкоголем. На текущий момент состояние школьника оценивается как удовлетворительное, он смог вернуться к занятиям. Об этом пишет Vostokmedia.

В полиции уточнили, что с родителями и самим школьником проведена профилактическая беседа. Кроме того, в МВД напоминают, что употребление снюса может вызвать отравление и привести к летальному исходу. В состав смеси входит синтетический никотин.

12 декабря сообщалось о госпитализации подростка на Кубани с отравлением жевательным табаком. Несовершеннолетний провел в реанимации три дня, затем его перевели в психиатрический диспансер.