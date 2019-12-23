Прямой эфир

Нарколог усомнился в пользе от запрета на продажу снюсов

0
Фото: Depositphotos
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В случае приостановки оптовой и розничной продажи сосательной и жевательной никотиносодержащей бестабачной продукции — так называемых снюсов — потребители перейдут на обычные сигареты. Такое мнение высказал психиатр-нарколог Александр Ковтун в понедельник, 23 декабря.

Ядовитый леденец: где берут никотин российские школьники
Наркологи предупреждают о возможности летальных исходов

«Потребители табака заменят снюс на обычные сигареты, которые не запрещены. Так что никакого значения для оздоровления людей этот запрет иметь не будет. Есть резонанс, поэтому появилось такое предложение, и оно может найти поддержку», — сказал он в эфире НСН.

Нарколог подчеркнул, что в запрете нет смысла, так как снюс не опаснее обычных сигарет.

Ранее, 23 декабря, Совет Федерации на пленарном заседании рассмотрел обращение к правительству России с просьбой приостановить оптовую и розничную продажу никотиносодержащих изделий до внесения соответствующих поправок в законодательство, сообщает телеканал «Звезда».

Сенаторы хотят приостановить продажу снюсов до внесения изменений либо в рассматриваемый Госдумой законопроект об их запрете, либо в проект закона о приравнивании электронных сигарет к табачным изделиям, которые могут вступить в силу в 2020 году. Члены Совфеда полагают, что запрет поможет защитить здоровье подростков.

Спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко выразила надежду, что «правительство оперативно примет постановление о запрете продажи никотиносодержащих изделий».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Врач сравнил никотин с наркотиками по скорости появления зависимости
СФ попросит кабмин приостановить оборот никотиносодержащих изделий

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019