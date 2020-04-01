Оренбуржцев арестуют на 15 суток за повторное нарушение самоизоляции

Жителям Оренбургской области при повторном нарушении режима самоизоляции из-за коронавируса грозит до 15 суток ареста. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 1 апреля на сайте правительства региона со ссылкой на указ губернатора Дениса Паслера о временных ограничениях.

В соответствии с документом «О мерах по противодействию распространению в Оренбургской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» всем оренбуржцам предписывается соблюдать режим самоизоляции и не покидать свои дома.

Сотрудники полиции будут патрулировать улицы и общественные места. Если будет найден гражданин, который нарушил режим самоизоляции, ему будут под роспись вручать предостережение «О недопустимости действий, создающих условия для совершения правонарушений, либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения».

Если нарушитель попадется второй раз, ему грозит оформление протокола об административном правонарушении за неповиновение законному распоряжению представителя власти по ст. 19.3 КоАП РФ.

29 марта власти Москвы и Московской области первыми ввели режим домашней самоизоляции для всех жителей вне зависимости от возраста. Люди могут покидать жилища только в случае обращения за медицинской помощью, ради похода в магазин, аптеку или выгула домашних животных. Также из дома разрешено выходить тем, кто ездит на работу, если нет возможности перейти на удаленный режим.

На следующий день премьер-министр Михаил Мишустин призвал остальные регионы России последовать этому примеру. Меру поддержали более 50 регионов страны, в том числе все субъекты Сибирского федерального округа. С полуночи 1 апреля все российские южные регионы также последуют этому примеру.

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