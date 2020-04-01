Поедем в номера: отели внедряют концепцию «самоизоляция»

Пандемия коронавируса принесла в сферу гостиничного бизнеса новый тренд: долгосрочная аренда номера для «самоизоляции». По пути такой трансформации уже пошли отели Москвы и области, а также Санкт-Петербурга. «Известия» выяснили, будут ли гостиницы массово переходить на такой формат работы и сколько это будет стоить гостям.

Окно возможностей

Спустя неделю после введенного 18 марта запрета въездного туризма в российской туристической отрасли заговорили о катастрофическом проседании спроса и констатировали необходимость готовности к массовым закрытиям отелей по всей стране. Последнее стало неизбежным после правительственного поручения до 1 июня приостановить размещение в санаториях и курортных гостиницах.

Чтобы окончательно не сойти с дистанции, отельеры традиционных туристических центров — Москвы, Петербурга и Краснодарского края — воспользовались оставленной законом лазейкой: возможностью размещать гостей, которые приехали «с деловой целью».

«Да, действительно, правительственное поручение о запрете размещения гостей в отелях до 1 июня не касается туристов, которые приезжают с деловыми целями. И сейчас многие отели начали использовать эту возможность для того, чтобы выжить. Они начали предлагать клиентам самоизолироваться в своих отелях на длительный срок (в среднем месяц). Цены на ряд объектов размещения сопоставимы с ценником аренды хорошей квартиры», — рассказал Вадим Прасов, вице-президент Федерации рестораторов и отельеров РФ.

о1 Фото: РИА Новости/Павел Львов

Прасов находит эту идею неплохой и даже нужной. Он напоминает, что люди по-прежнему приезжают по делам как в Москву, так и в Петербург, ведь экономика продолжает работать. Многие из них вынуждены или хотели бы по своей воле оставаться в отеле на более длительный срок.

Это также отличный вариант и для тех, кто не может находиться дома, чтобы не подвергать опасности близких, в том числе туристов, которые вернулись из-за границы и должны выдержать 14-дневный карантин.

Между тем эксперты обращают внимание и на обратную сторону медали. Если отели массово будут переходить на такой тип размещения, кто-то может истолковать такое предложение неверно, как призыв отправляться в путешествие.

Взаперти на 5*

Вадим Прасов пока не берется оценивать объемы, но говорит, что отелей, идущих таким путем, уже немало. Значительная часть гостиниц, впрочем, отказывается от этого способа выживания, понимая, что он по большому счету тупиковый.

Одним из первых ввел такую концепцию питерский отель «Гельвеция». Номера и люксы — по цене аренды квартиры. Срок аренды от 30 до 60 дней. В стоимость проживания включен обычный набор гостиничных услуг плюс ежедневные завтраки.

Условия для самоизоляции более чем комфортные, однако популярностью предложение не пользуется. «Какой-то спрос есть, но, думаю, он минимален. Во всяком случае никто из отельеров не говорит, что это приносит хоть что-то», — рассказал представитель туркомпании из Петербурга.

о2 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

За месячное проживание, например, в отеле «Чемодановъ» 4* нужно заплатить чуть менее 50 тыс. рублей (включая завтраки). Но даже такой ценник не вызывает массового спроса. «Номера есть», — ответили нам на ресепшене отеля.

Московские отельеры подтверждают: такие меры принимаются не для дохода, а для того чтобы остаться на плаву в это кризисное время. Эксперты не исключают, что многие объекты размещения вообще сдают номера «по себестоимости».

Впрочем, желающим самоизолироваться в историческом центре Москвы, в The Rooms Boutique Hotel 5*, придется заплатить 175,6 тыс. рублей с человека за месяц . В апарт-отеле Intermark Residence на Новом Арбате цены тоже кусаются — от 90 тыс. до 135 тыс. рублей в месяц.

Идут в ногу с нынешними реалиями и малые средства размещения. Там цены более чем приемлемые: минимальная стоимость месяца самоизоляции в хостеле находится на уровне 5 тыс. рублей.

У желающих провести карантин в Подмосковье тоже есть выбор. Например, в загородном парк-отеле «Орловский» с одного клиента берут 150 тыс. рублей в месяц. По словам Сергея Лукьянова, владельца «Орловского», спрос есть.

А вот турагенты, напротив, говорят о том, что интерес туристов к подобным предложениям близок к нулю, а если кто и спрашивает, то ищут варианты дешевые. « У нас было две заявки на самоизоляцию в загородные отели Подмосковья с большой красивой территорией. Мы предложили клиентам уйти на карантин как раз в «Орловский», но когда озвучили цены, они отказались», — отметила Альзира Гуреева, коммерческий директор компании «Тропик Лэнд».

о3 Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Если говорить о статусных московских отелях, то они не вводят акций по долгосрочным бронированиям, принимая другое решение — предоставить свои площади под больницы. «Эта не новая история. Так уже поступили отели в Европе. Сейчас и столичные отели пошли схожим путем, выразили свою готовность перепрофилироваться во временные госпитали», — рассказал Вадим Прасов. Речь, в частности, идет о таких отелях, как Hilton «Ленинградская», Radisson Blu «Олимпийский», «Националь» и некоторые другие.

Подводя итог, Вадим Прасов отметил, что принятые отелями меры, возможно, покроют некоторые операционные расходы, но в целом не нормализуют ситуацию. «Проблемы остаются», — говорит Вадим Прасов.

Другой путь

« Всё, что мы сейчас делаем, — это попытка хоть как-то дожить до новой реальности. Уверен, что в ней поменяется потребительское поведение туристов и нам придется формировать новые модели ведения бизнеса. Но сейчас ситуация такова, что многие отели просто не доживут до часа X. Посмотрите, что происходит: в целом по популярным российским туристическим регионам загрузка отелей на апрель пока удерживается на отметке в 5%. Москва и Петербург получат, безусловно, больше — около 30–40%, в частности за счет бизнес-туристов. Сейчас мы рассчитываем на помощь государства», — рассказал эксперт гостиничного рынка.

Основные проблемы, с которыми отельеры обращаются к государству, — налоговые послабления (налоговые каникулы — а не отсрочка — для гостиничной сферы до шести месяцев), снижение НДС, компенсации по фонду заработной платы, льготные условия кредитования.

о4 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков