Юрист предупредил о рисках киберконтроля за больными коронавирусом

Внедрение массового контроля за гражданами в условиях пандемии коронавируса угрожает защищенности персональных данных москвичей, поделился своим мнением с «Известиями» председатель комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Александр Журавлев.

Ранее 1 апреля руководитель департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко сообщил, что столичные власти разработали мобильное приложение, позволяющее следить за передвижением больных коронавирусом, обязанных находиться дома.

«Защищенность персональных данных москвичей — это очень важный момент, поскольку в условиях массового использования цифровых сервисов возможен и рост числа киберпреступлений с использованием персональных данных. Следовательно, без должной защиты граждане могут пострадать», — сказал юрист.

В случае нарушения со стороны граждан важно дать возможность оспаривания штрафов, считает Журавлев. Подобный функционал уже реализован в части административных штрафов за ДТП.

Важно понимать, что любая система может давать сбои, следовательно, существует риск необоснованного привлечения граждан к ответственности. Если не будет реализован онлайн-механизм защиты прав, то фактически основополагающее право на защиту граждан будет отсутствовать.

В целом юрист считает оправданными принимаемые властями меры в условиях эпидемии. «Однако после нормализации ситуации данную систему следует отключить и отменить нормативные акты, на основании которых она функционирует. В противном случае мы получим инструмент тотального контроля за гражданами, фактически китайскую систему управления обществом», — заключил юрист.

Накануне премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил мэру столицы Сергею Собянину обеспечить контроль за соблюдением гражданами режима карантина на территории столицы с помощью операторов мобильной связи и сервисов официального портала мэра и правительства города.

Также 31 марта стало известно, что граждане России, которые находятся на карантине из-за коронавируса, в случае нарушения ими режима самоизоляции с 3 апреля начнут получать SMS-уведомления. Эти данные будут передаваться профильным ведомствам, а также в рабочую группу Госсовета РФ по противодействию распространения коронавируса для «принятия превентивных мер в отношении соответствующих лиц».

29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей вне зависимости от возраста. Впоследствии такие ограничительные меры ввели и в других регионах страны.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

Число заразившихся коронавирусом в России, по данным оперштаба на 1 апреля, достигло 2777.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.