Цифровая дистанция: железнодорожные перевозки перешли в онлайн

ОАО «РЖД» организовало штаб для оперативной поддержки грузоотправителей в период распространения коронавирусной инфекции. Железнодорожники перешли на цифровой формат взаимодействия с клиентами для снижения личных контактов. А по всем внештатным и проблемным вопросам участники транспортного рынка могут обратиться на «горячую линию». На железной дороге сотрудники изолированы друг от друга, проводится санитарная обработка составов, а грузы доставляются своевременно и бесперебойно, считают опрошенные «Известиями» эксперты.

Оперативный центр

Для оперативной поддержки грузоотправителей и обеспечения координации всех звеньев транспортных цепочек РЖД организовали штаб по поручению генерального директора — председателя правления компании Олега Белозерова. Его работа направлена на минимизацию рисков снижения объема погрузки и других негативных эффектов для грузоотправителей в условиях непростой эпидемиологической ситуации.

На ежедневных заседаниях члены штаба рассматривают и согласовывают выполнение заявок на перевозку грузов, контролируют расчеты с клиентами компании. Все возникающие нештатные ситуации и проблемные вопросы в сфере грузовых перевозок отслеживаются по специально организованной «горячей линии». Оставить сообщение участники транспортного рынка могут по телефону: 8 (800) 755-00-00.

— Любая проблема будет оперативно рассмотрена в индивидуальном порядке с предоставлением обратной связи, включающей варианты решения по выходу из сложившейся ситуации, — отметил заместитель генерального директора ОАО «РЖД» — начальник Центра фирменного транспортного обслуживания Алексей Шило, руководящий оперативным штабом.

Ушли в цифру

Взаимодействие с грузоотправителями железнодорожники перевели в цифровой формат. Удаленное ведение бизнеса обеспечивает цифровая платформа «Грузовые перевозки» (ЭТП ГП). Она позволяет клиентам дистанционно, без визита в офис, заказать через интернет перевозку грузов, как с предоставлением вагона, так и без, а также воспользоваться другими транспортными и сопутствующими услугами и оплатить услуги через личный кабинет клиента.

Электронная торговая площадка «Грузовые перевозки» была разработана РЖД в рамках программы «Цифровая железная дорога» и запущена в 2017 году. В марте этого года в связи с переходом на удаленную работу вырос интерес со стороны потенциальных клиентов — грузоотправителей, а 23 марта был зарегистрирован 5-тысячный участник.

В конце марта РЖД ввела упрощенный порядок дистанционного оформления документов на перевозку грузов. Автоматически на три месяца были пролонгированы договоры на организацию перевозок с грузовладельцами и владельцами путей необщего пользования. Продлены также истекающие в ближайший срок документы, необходимые для ведения погрузо-разгрузочных работ.

Кроме того, отменено требование о предоставлении обязательного чертежа на бумаге — эскиза — размещения грузов в открытых и крытых вагонах, в том числе гречи и других круп. Новые схемы погрузки согласуются дистанционно — с помощью электронного документооборота и электронной почты. На цифровые сервисы перевели аттестацию тех грузовладельцев, кто первый раз приступает к погрузочно-разгрузочным работам.

— Эти меры обезопасят сотрудников компании и наших партнеров от возможного инфицирования при личном контакте, а также обеспечат высокий уровень качества и прозрачности сервиса, — подчеркнул Алексей Шило.

Бесперебойная доставка

В течение марта железнодорожники отметили рост перевозок социально значимых продуктов внутри страны, в том числе макарон, мяса, птицы, сгущенки и масла, сообщила компания. На минувшей неделе в РЖД стартовал проект по перевозке скоропортящихся грузов ускоренными контейнерными поездами. Таким образом, транспортировка товаров между регионами осуществляется практически со скоростью пассажирского поезда.

Меры, принимаемые компанией в период распространения коронавируса, эффективны и способствуют стабильной работе, обеспечивают своевременную и бесперебойную доставку грузов, считает генеральный директор исследовательского агентства InfraNews Алексей Безбородов.

— По сути, в области грузоперевозок идет обычная работа, а штаб занимается подстраховкой, чтобы оперативно реагировать на форс-мажорные обстоятельства, возникающие у клиентов, — рассказал «Известиям» Алексей Безбородов.

Эксперт убежден, что компании сейчас не нужно принимать дополнительных мер. Он отметил, что на железной дороге сотрудники изолированы друг от друга, ни с кем не контактируют, а общение осуществляется по рации.

— Цифровые платформы вводятся на железной дороге уже много лет, а в период коронавирусной эпидемии ОАО «РЖД» напомнило грузовладельцам, что цифровые технологии можно использовать более эффективно, — добавил Алексей Безбородов.

Грузовые железнодорожные перевозки переходят на новый формат работы — цифровой, работать в прежнем режиме уже не получится, уверен заместитель гендиректора по маркетингу агрегатора крытых вагонов vagonline.ru Андрей Андреев. По его мнению, переход на электронный документооборот — это достаточно серьезный рывок для сокращения расходов и повышения эффективности.

— В настоящее время в целом на сети наблюдается большой профицит вагонов, тем не менее на определенных площадках видим их дефицит, значит, у грузоотправителей есть запрос на отправку грузов, — сообщил собеседник «Известий».

По его словам, в условиях коронавирусной инфекции существенная доля доставки грузов переходит с автосообщения на железную дорогу, так как местные власти ужесточают меры, и, возможно, они коснутся въезда и выезда автотранспорта в города. Представитель vagonline.ru добавил, что на железнодорожном транспорте работает минимальное количество людей, их личные контакты ограничены и проще проводить санитарную обработку составов.