Путевой доход: Минфин предложил приватизировать 5-10% РЖД

Дивидендную политику РЖД отправили на доработку. Размер выплат госкомпании должны определить первый замглавы правительства и министр финансов Антон Силуанов, а также вице-премьер Максим Акимов. Такое поручение (копия выдержки из документа есть у «Известий») глава кабмина Дмитрий Медведев дал в ответ на жесткую критику Минфином финансово-инвестиционного плана госкомпании на 2020–2022 годы, который сейчас не предусматривает выплаты дивидендов. Как рассказали «Известиям» знакомые с ситуацией федеральные чиновники, чтобы дисциплинировать корпорацию, министерство настаивает на приватизации 5–10% ее акций за 200–400 млрд рублей и привязке зарплат топ-менеджмента к рыночной стоимости бумаг.

Убежали от Минфина

В Белом доме 28 ноября состоялось специальное заседание, посвященное финансовому плану и инвестиционной программе РЖД на 2020–2022 годы. Как сообщил знакомый с ходом встречи высокопоставленный источник в финансово-экономическом блоке правительства, Минфин выступил с резкой критикой дивидендной политики госкомпании. По его словам, ведомство не устроило, что корпорация в обозримой перспективе не планирует выплачивать дивиденды.

Усомнилось министерство и в эффективности ее программы капиталовложений, главным образом — в рамках нацпроекта по развитию магистральной инфраструктуры. По итогам встречи Дмитрий Медведев поручил Антону Силуанову и Максиму Акимову до 27 декабря проработать вопрос о выплате дивидендов РЖД. Впрочем, параметры финплана и инвестпрограммы монополии глава правительства утвердил (копия поручения есть у «Известий»).

РЖД Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

В пресс-службе кабмина оперативно не ответили на вопрос о дивидендах и приватизации РЖД. Но, как пояснил собеседник «Известий», с точки зрения Минфина наиболее эффективный способ разрешить противоречия — приватизировать госкомпанию и привязать систему мотивации ее руководителей к курсовой стоимости акций. Эту информацию подтвердил и источник в ведомстве.

— РЖД — одна из немногих госкомпаний, которая регулярно уклоняется от правительственных рекомендаций довести показатель дивидендных выплат до 50% прибыли по МСФО. Мы считаем, что правильно было бы выпустить 5–10% (акций РЖД. — «Известия») в свободное обращение и привязать вознаграждение менеджмента к динамике капитализации. Фактически сейчас компания представляет отраслевые министерства, хотя должна действовать в интересах своего акционера — Российской Федерации, — рассказал собеседник «Известий» в Минфине.

По предварительным оценкам, на бирже стоимость такого пакета акций монополии может находиться в диапазоне 200–400 млрд рублей.

Автор цитаты Общая сумма доходов госкорпорации по МСФО по итогам 2018-го составила 2,4 трлн рублей против 2,3 трлн годом ранее. За аналогичные периоды общество получило соответственно 35 и 140 млрд рублей чистой прибыли. Дивиденды монополии по обыкновенным акциям за предыдущие два года составили 8,8 и 5,1 млрд рублей. Практически все крупнейшие госкомпании по настоянию Минфина уже перешли к 50% выплатам дивидендов. Например, «Роснефть», «Ростелеком», «РусГидро» и другие.

Оставить или продать

Дискуссия о продаже РЖД активно ведется с момента, как Антон Силуанов поручил Минэкономразвития подготовить «более амбициозный план» приватизации госкомпаний, добавил собеседник «Известий». По его словам, отраслевые ведомства выступают категорически против этой идеи.

Ранее Минфин предложил повторно рассмотреть возможность приватизации «Транснефти», РЖД, «Аэрофлота», «Россетей», «РусГидро», заявлял замглавы ведомства Алексей Моисеев. Ориентировочно их продажа может быть запланирована на 2021 год. В идеале государство должно владеть 50% акций госкомпаний. Это позволяет обеспечивать требуемый уровень контроля, говорил замминистра.

Прежде чем приватизировать такую крупную компанию, необходимо четко понять, зачем это делать и какими будут последствия, заявил директор Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Михаил Блинкин. По его словам, такой шаг может простимулировать компанию более тщательно соблюдать нормативы по выплатам дивидендов или улучшить контроль за расходами, но это вовсе не означает, что корпорация станет лучше с точки зрения потребителей ее услуг — граждан или бизнеса. Всегда есть риск в результате приватизации получить вместо государственной монополии частную: это может отразиться на тарифной сетке и путевом хозяйстве госкомпании.

РЖД Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

С его точкой зрения не согласна руководитель направления «Фискальная политика» экономической экспертной группы Александра Суслина. Она уверена, что при приватизации государству — основному акционеру — в любом случае придется считаться с интересами частных инвесторов, благодаря чему эффективность управления корпорацией повысится. Она добавила, что приемлемую для страны стоимость перевозок или качество инфраструктуры можно контролировать с помощью регулирования отрасли.

В пресс-службе Минфина на вопросы «Известий» о том, каким должен быть размер выплат РЖД, сообщили: «вопрос дивидендной политики прорабатывается, решений нет». На просьбу прокомментировать целесообразность приватизации там не ответили.

Впрочем, Минфин, несмотря на планы РЖД, всё же заложил ожидания дивидендов от госкомпании в бюджет на 2020–2022 годы. Ведомство рассчитывает получить от монополии 187,1 млрд рублей за три года. К тому же в 2017–2018 годах компания получила субсидии из бюджета в размере 56,7 и 48,2 млрд рублей соответственно. Взносы РФ в уставный капитал РЖД за 2017–2018 годы составили 78 и 60,6 млрд рублей.

Официальный представитель Максима Акимова заявил, что четкой позиции по дивидендной политике пока нет, она будет определена ближе к концу срока исполнения поручения. Отвечая на вопрос о приватизации, он сослался на заявление вице-премьера, сделанное в ноябре. Тогда Максим Акимов сообщил журналистам, что предпосылок к продаже РЖД пока не видит.

РЖД Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Увеличение дивидендов по сравнению с уже утвержденными показателями затруднит выполнение мероприятий нацпроекта по развитию магистральной инфраструктуры, которые планируется профинансировать из собственных средств монополии, заявили в пресс-службе Минтранса. Там добавили, что это также усложнит достижение целей, определенных майским указом президента. От комментариев по возможной приватизации там отказались.

В РЖД, отвечая на вопрос о дивидендах, заявили, что информация об этом содержится в ее долгосрочной программе развития до 2025 года. В документе сказано, что для финансирования запланированных в том числе поручениями правительства и майскими указами президента инвестпроектов необходимо до 2025 года сохранять всю чистую прибыль в распоряжении госкомпании. Дивиденды монополия будет платить только по своим привилегированным акциям: 10 млн рублей в 2019 году и 4,47 млрд с 2020 года. Возможную приватизацию РЖД в компании комментировать не стали.