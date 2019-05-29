Школьники с большой дороги: детям расширят скидки на проезд в поездах

В правительстве обсуждают возможность введения 50-процентной скидки на проезд в поездах для детей от семи до 10 лет на летний период. Сейчас льгота есть только у школьников старше этого возраста, причем предоставляется она за счет ОАО «РЖД», а не государства. В Минпросвещения и Минтрансе прорабатывают возможность возложить эти траты на федеральный бюджет. Если идея будет одобрена, «Российские железные дороги» получат еще одну субсидию.

О том, что Минтранс и Минпросвещения прорабатывают вопрос о скидках на тарифы на проезд в период летней кампании, говорится в письме статс-секретаря — замминистра просвещения Павла Зеньковича в секретариат российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (комиссию возглавляет вице-премьер Татьяна Голикова). Чиновник уточняет, что обсуждение ведется в рамках реализации «Комплекса мер по обеспечению отдыха детей на 2019–2023 годы»: в этом документе, подписанном Татьяной Голиковой, речь идет о 50-процентной скидке на проезд в поездах дальнего следования для учащихся общеобразовательных учреждений.

В аппарате вице-премьера «Известиям» заявили, что не комментируют переписку.

Скидка для каждого

Сейчас в период летней кампании РЖД предоставляет дисконт от 30 до 50% для детей от 10 до 17 лет. Теперь скидку для школьников смогут получить и ребята от семи до 10 лет, которые раньше были ее лишены.

Эту информацию «Известиям» подтвердил и статс-секретарь — заместитель гендиректора ОАО «Российские железные дороги» Анатолий Мещеряков. Он уточнил, что сейчас установленная законодательством скидка не распространяется на летние каникулы.

Фото: ТАСС/Интерпресс/Петр Ковалев

— Соответственно, с 1 июня по 31 августа льготу мы предоставляем за свой счет. То есть речь не только о расширении возрастных рамок, но и о том, что государство возьмет расходы на себя, — пояснил Анатолий Мещеряков.

В этом году ОАО «РЖД» уже выделило 1,7 млрд рублей на обеспечение льготы для детей от 10 до 17 лет. Расширение возрастной категории примерно на 33% приведет к увеличению суммы до 2,26 млрд рублей, рассчитал для «Известий» доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при правительстве Дмитрий Карпухин.

— Не могу не обратить внимание и на один нюанс: желание со скидкой прокатить ребенка в возрасте от пяти до 10 лет на железнодорожном транспорте будет сопряжено с неизбежной оплатой за проезд сопровождающих взрослых. Детям этого возраста запрещено передвигаться по железной дороге самостоятельно. Указанное обстоятельство делает потенциальную сумму заявленной льготы еще более относительной, — отметил эксперт.

На билеты для детей до 10 лет у РЖД также есть скидка, но ее размер — нефиксированный. Он зависит от категории поезда, типа и класса вагона и обслуживания, дальности и маршрута следования — скидка может составить до 65% от тарифа. Дети до пяти лет могут ездить бесплатно, если не занимают отдельного места.

Подъемная сумма

Порядка 2 млрд рублей на субсидирование перевозок школьников — небольшая сумма для федерального бюджета, считает глава Союза пассажиров Кирилл Янков. К примеру, на поддержку пригородного сообщения выделяется более 30 млрд рублей, отметил он.

— Влияния на ценовую политику по другим категориям пассажиров ждать не стоит. Тем не менее можно говорить о справедливости: раньше скидки от РЖД предоставлялись за счет грузоперевозчиков, и это было достаточно странно, — сказал Кирилл Янков.

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

В пресс-службе Минпросвещения подтвердили разработку вопроса. В Минтрансе оперативно не ответили на запросы «Известий».

28 мая стало известно, что АО «Федеральная пассажирская компания» (дочерняя структура РЖД) решила запустить «детское купе». В нем будут настольные игры и игрушки, а нижние места оснастят устройствами для защиты от падения, следует из сообщения компании. Первые такие купе появятся на маршруте Москва–Анапа с 22 августа.

По итогам апреля средняя стоимость проезда по России в нефирменном поезде составляла 163 рубля на 100 км пути, следует из данных единой межведомственной информационной системы. Годом ранее железнодорожное путешествие обходилось на 7% дешевле.