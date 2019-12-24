Залп «Авроры»: в РЖД перейдут на смартфоны с отечественной ОС

В РЖД заказали несколько тысяч отечественных смартфонов MIG C55 с предустановленной российской операционной системой (ОС) «Аврора» для работников инфраструктурного комплекса. Передача информации с этих промышленных аппаратов будет защищена средствами сертифицированной ФСБ криптографии. В результате пользователи смогут вносить данные об итогах осмотра железнодорожных путей в ОС непосредственно во время обходов. Для осуществления личных звонков и переписки сотрудники могут воспользоваться любыми другими гаджетами.

Пилотный объект

В Нижнем Новгороде закончились тестовые испытания промышленного смартфона MIG C55 под управлением ОС «Аврора». Он предназначен для контроля состояния железнодорожного пути. Гаджет выпускает Mobile Inform Group, отечественная компания, специализирующаяся на мобильных устройствах и наукоемких средствах автоматической идентификации. Программное обеспечение разработано центром компетенций, который действует в структуре РЖД. Там сообщили, что испытания прошли успешно.

— В реализации стратегии цифровой трансформации нашей компании крайне важным направлением является импортозамещение, — рассказал «Известиям» директор РЖД по информационным технологиям Евгений Чаркин. — В следующем году мы планируем внедрить ОС «Аврора» на специализированных мобильных устройствах работников инфраструктуры. Все данные о состоянии объектов специалисты смогут вносить в информационные системы прямо во время обходов в любой точке сети железных дорог. В перспективе объем внедрения таких решений может составить несколько тысяч единиц.

В 2020 году будет производиться доработка программных решений под управлением российской ОС и перевод на «Аврору» всех специализированных мобильных устройств, используемых в РЖД. Это необходимо не только из-за перехода на цифровые рельсы, но и для обеспечения безопасности управления объектами критической информационной инфраструктуры, а также снижения зависимости от импортных технологий.

Внедрение ОС проходит при непосредственном участии специалистов компании «Открытая мобильная платформа» — разработчика ОС «Аврора». Это единственная отечественная операционная система для мобильных устройств, которая внесена в реестр отечественного программного обеспечения и сертифицирована в соответствии с требованиями законодательства ФСТЭК и ФСБ РФ.

— В современном мире корпоративные данные — это актив предприятия, а накапливаемый материал о состоянии инфраструктуры одного из крупнейших перевозчиков мира — это еще и крайне чувствительная информация, — подчеркнул генеральный директор компании «Открытая мобильная платформа» Павел Эйгес. — Проект в РЖД показывает, что компании с развитыми компетенциями в информационных технологиях озабочены созданием безопасной среды. Российское происхождение этих решений является дополнительной ценностью для заказчика.

Есть только миг

Смартфон MIG C55, который с недавнего времени стал доступен для заказа на ОС «Аврора», нельзя сравнивать с флагманами Apple, Samsung или Huawei.

— Предполагается, что сотрудники нашей компании будут пользоваться этим аппаратом только для работы. Для личных целей им понадобятся другие гаджеты, — пояснили «Известиям» в пресс-службе РЖД.

Корпоративный смартфон в РЖД называют мобильным рабочим местом. На нем установлено специализированное ПО, обладающее функционалом, который необходим для работы сервисных и полевых служб. Туда входит фото- и видеофиксация, возможность сопряжения со специализированными измерительными комплексами, передача данных по защищенному каналу. «Аврора» позволяет бесконечно расширять эти возможности с учетом корпоративных и регуляторных требований по информационной безопасности.

— Для данного проекта мы с производителем смартфонов MIG несколько месяцев адаптировали ОС, — отметил Павел Эйгес. — Получилось полноценное устройство, на котором есть все привычные функции. — В будущем пользователям будет доступен более широкий функционал, реализуемый производителями стороннего прикладного ПО.

Также компанией — разработчиком ОС «Аврора» руководству РЖД представлена платформа управления смартфонами собственной разработки. По сути, это центр управления корпоративными мобильными устройствами, который обеспечивает обновление ОС, установку и удаление приложений. Если устройство потеряно, то через эту платформу его можно заблокировать или стереть всю информацию.

Для заказчика была важна надежность устройства. Поэтому у MIG особенно крепкий корпус, который защищает смартфон в суровых погодных условиях. Ему не страшен дождь или снег, гаджет выдерживает термический шок до 100 °С, не разбивается при падении.

По сведениям «Известий» полная стоимость смартфона сейчас составляет 68,6 тыс. рублей. Однако его окончательная цена сильно зависит от количества штук в заказанной партии.

— MIG C55 — это даже не смартфон, а технологическая платформа, — пояснил «Известиям» генеральный директор компании Mobile Inform Group Константин Манцветов. — Это инструмент для специальных служб, поэтому его стоимость сильно зависит от функционала. Она может отличаться в разы. То есть гаджет может стоить и 30 тыс. рублей, и 40 тыс. Для конкретного клиента стоимость рассчитывается индивидуально.

Выпуск промышленных смартфонов — это правильный путь для российских производителей, считает первый вице-президент ГК InfoWatch Рустем Хайретдинов.

— На уровне ОС уже можно обеспечить хорошую защиту от блокировки и прослушиваний. Поэтому выпуск промышленных смартфонов, которым можно простить некоторые проблемы, получив взамен надежную защиту, вполне оправдан, — заявил он. — Я знаю, что в РЖД были недовольны батарейкой гаджета, тем, что она не долго держит заряд. Но если для сотрудников это некритично, то игра стоит свеч.

По словам Рустема Хайретдинова, для обеспечения безопасности может и хватить перевода смартфона на российскую ОС, однако для импортонезависимости страны нужно также осилить и производство АRM-процессоров.