Лидирующая экспозиция: что обсуждали на технологическом форуме в Сочи

Государство готово вложить в высотехнологичные прорывные проекты с 2020 по 2024 год 258 млрд рублей, еще столько же дадут частные инвесторы, об этом заявил заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов на форуме «Глобальное технологическое лидерство». В Сочи, где проходило мероприятие, авторы перспективных разработок в области робототехники, искусственного интеллекта, сенсорики, квантовых технологий и других встретились с потенциальными партнерами и инвесторами. Эффективность госинвестиций в сферу сквозных технологий уже налицо: в частности, в стране заработали 14 центров компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ), которые проводят исследования и предлагают конкретные разработки для реализации.

Биржа идей

Форум «Глобальное технологическое лидерство» был проведен с 5 по 7 декабря в Сочи Российской венчурной компанией (РВК) и Платформой НТИ при поддержке правительства РФ. Актуальные задачи мероприятия, как заявили их организаторы, — формирование инновационной политики государства, привлечение инвесторов для поддержки прорывных проектов, а также развитие высокотехнологичного экспорта российской продукции.

— Благодаря сквозным технологиям мы впервые за многие десятилетия имеем шансы не покупать места в последнем вагоне уходящего поезда, а заявить свои амбиции на первенство еще в процессе развития новых рынков, — подчеркнул специальный представитель президента РФ по вопросам цифрового технологического развития Дмитрий Песков. — При правильной реализации этих возможностей наша страна сможет обеспечить себе цифровой суверенитет, основой которого станут, в частности, разработки в области операционных систем, антивирусов и сквозных протоколов передачи данных.

По словам Дмитрия Пескова, эффективность государственных инвестиций в данные области уже подтверждается практикой. В частности, в стране заработали 14 центров компетенций (инженерно-образовательных подразделений на базе вузов, нацеленных на разработку технологий. — «Известия») НТИ, которые проводят исследования и предлагают конкретные разработки по сквозным технологиям.

— Еще не менее двух центров компетенций появятся в следующем году, — отметил Песков.

Одним из наиболее ярких форматов форума стала биржа программ поддержки, в ходе которой руководители стартапов представляли свои проекты потенциальным инвесторам с помощью коротких презентаций, а затем отвечали на их вопросы. В качестве специалистов, рассматривавших возможность финансирования наукоемкого бизнеса, выступили, в частности, представители фонда «Сколково».

— Мы занимаемся поиском технологий и компаний, которые уже проявили себя в бизнесе (имеют выручку от 50 млн рублей) и нуждаются в инвестициях для дальнейшего развития продукции и выхода на новые рынки сбыта, — рассказал директор по развитию экосистемы «Сколково — Венчурные инвестиции» Станислав Колесниченко. — Здесь было много интересных проектов, они широко представлены в сегментах IT-технологий и Индустрии 4.0, на которые мы ориентируемся.

В частности, спикер выделил компанию Geoscan — ее специалисты производят беспилотные системы, способные создавать 3D-модели целых регионов со всеми дорогами, домами и коммуникациями. Так, в рамках проекта уже была создана пространственная модель Тульской области, которая позволила выявить неиспользованные участки сельскохозяйственных земель.

Представитель «Сколково» указал и на слабые места в подготовке российских стартаперов, которые, впрочем, не являются критичными.

— Большинство предпринимателей мало времени уделяют оценке целевых рынков, из-за чего у них бывают проблемы с формированием ценностного предложения для потенциальных клиентов, — считает Станислав Колесниченко. — Именно для этого необходимы консультации со специалистами «Сколково», НТИ и АСИ, по результатам которых команды составляют для себя инвестиционно-привлекательные финансовые модели и корректируют стратегии развития. Во многом именно для этого и нужны технологические форумы, на одном из которых мы сегодня работаем.

Студент для бизнеса

Поисками свежих инновационных идей на форуме занимались и представители крупных компаний и госкорпораций. Они готовы внедрять лучшие из них в собственные бизнес-процессы.

— В первую очередь нам интересны проекты, связанные с такими передовыми областями, как квантовые коммуникации и большие данные, — пояснил руководитель направления АО «Наука и инновации» (ГК «Росатом») Николай Манцевич. — Кроме того, особый акцент мы делаем на робототехнику, которая позволяет сотрудникам проводить удаленные манипуляции с радиоактивными материалами, обеспечивая их безопасность.

Например, среди решений, повышающих безопасность работников в сфере энергетики, на форуме был представлен робот «Канатоход». Этот похожий на механического паука механизм может передвигаться по линиям электропередачи, осуществляя их диагностику и необходимый ремонт, что исключает контакт людей с опасными высоковольтными проводами.

Также «Росатом» внимательно следит за научными разработками российских вузов.

— Мы стараемся поддерживать НИОКРы университетов и доводить их до той стадии, когда продукт полностью удовлетворяет наши потребности, после чего начинаем его внедрение в отрасль, — отметил Николай Манцевич.

Приехали на форум и представители вузов.

— На форуме мы постарались донести наш опыт создания венчурного фонда при университете для того, чтобы другие российские вузы смогли его перенять и более активно включиться в инновационный процесс, — сообщил советник ректора Томского государственного университета Константин Беляков. — Причем мы действуем не в одиночку, а в составе группы из 18 учебных заведений, это позволило заинтересовать нашей идеей министра науки и высшего образования РФ Михаила Котюкова, который поручил своим сотрудникам рассмотреть возможность реализации инициативы.

Заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов, выступая на пленарной сессии второго дня форума, подчеркнул готовность государства поддерживать перспективные проекты, предложенные участниками.

— Финансирование высокотехнологичных проектов из средств федерального бюджета за период с 2020 по 2024 год составит 258 млрд рублей и примерно столько же будет выделено частными инвесторами, — отметил чиновник.

По словам Максима Акимова, данные суммы являются беспрецедентными для российской практики. Они пойдут на развитие таких прорывных направлений, как робототехника, квантовые технологии, беспроводная связь, виртуальная реальность, производственные технологии и искусственный интеллект.