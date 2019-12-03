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Сила ТОРа: число резидентов в моногородах за год почти удвоилось

Однако эксперты пока не спешат называть этот инструмент эффективным
Фото: РИА Новости/Юрий Стрелец
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Сила ТОРа: число резидентов в моногородах за год почти удвоилось
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2019-12-02 14:50:18
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Количество резидентов территорий опережающего развития (ТОР) в моногородах с начала этого года увеличилось почти вдвое — с 281 до 500, сообщили «Известиям» в Минэкономразвития. Таким образом, за десять месяцев привлечено без малого столько же инвесторов, сколько за весь период существования ТОР. Тенденция обусловлена повышением интереса предпринимателей к экономическим зонам, отметили в Минэке. Опрошенные «Известиями» эксперты считают, что рост числа инвесторов с увеличением количества самих экономических зон закономерен. Аналитики предлагают оценивать эффективность работы ТОР по их вкладу в экономику.

Мода на ТОР

За всё время существования ТОР в моногородах — с 2016 года — привлечено 43 млрд рублей инвестиций и создано 20 тыс. новых рабочих мест, сообщили в Минэкономразвития. В бюджет за прошлый год их резиденты заплатили 3,3 млрд рублей. В ФНС на запрос «Известий» о налоговых поступлениях за 2019 год оперативно не ответили.

ТОР
Сборка на заводе двигателей ПАО «Камаз» в Набережных Челнах 

Сборка на заводе двигателей ПАО «КамАЗ» в Набережных Челнах

Фото: ТАСС/Егор Алеев
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За неполный год в территориях опережающего развития количество резидентов увеличилось с 281 до 500, сообщили в Минэкономразвития. Активный рост числа инвесторов в ведомстве объяснили повышением интереса предпринимателей к специальным территориям и пониманием плюсов работы в них. Тенденция связана и с тем, что большинство ТОР были созданы в период 2017–2019 годов, и потенциальные инвесторы приступили к реализации своих проектов после получения статуса резидента, что произошло далеко не сразу, рассказали в пресс-службе министерства. Однако моногорода не всегда были привлекательны для развития бизнеса, и в первое время инвесторы относились настороженно к создаваемым там условиям.

Сегодня резиденты 86 зон в моногородах освобождены от уплаты налогов на землю и имущество, тогда как с остального бизнеса в среднем взимается по 1,5 и 2,2%. Также в течение пяти лет инвесторы не платят налог на прибыль в федеральный бюджет. В местную казну в первый год отчисляют 5%, а в последующие — 10% вместо 20% по всей России. Платежи по страховым взносам во внебюджетные фонды для инвесторов ТОР снижены существенно: 7,6% против действующих 30%.

Лидерами по количеству резидентов ТОР стали Тольятти, Новокузнецк и Набережные Челны, отметили в Минэкономразвития. Больше всего рабочих мест создано в Татарстане (4,5 тыс.), Самаре (3,2 тыс.), и Башкортостане (1 тыс.), где и был зарегистрирован 500-й инвестор.

ТОР

Сотрудница на линии производства барабанов на заводе стиральных машин Haier. Набережные Челны

Фото: ТАСС/Егор Алеев

В Минэкономразвития заверили, что поддержка субъектов продолжится. Сейчас в ведомстве прорабатывают вопрос, как можно компенсировать регионам вложения в инфраструктуру, а также снижение доходов из-за инвестиционных вычетов.

Ставка на эффективность

Моногородам помогут льготами
К концу 2018 года в России будет около 100 территорий опережающего социально-экономического развития

Механизм ТОР работает, но пока результаты скромные, считает глава «Опоры России» Александр Калинин. По его словам, для бизнеса территории опережающего развития привлекательны налоговым режимом и низким порогом входа. Также он отметил, что к системным изменениям должны привести принятые в последнее время меры. В частности, проведение «регуляторной гильотины», запуск цифровой платформы для жалоб бизнеса на проверки со стороны правоохранителей. Также эксперт уверен, что реализация нацпроектов окажет положительное влияние на развитие бизнеса в России и улучшение инвестклимата.

Заместитель директора группы региональных рейтингов АКРА Елена Анисимова предложила оценивать рост производительности компаний-резидентов ТОР и их прибыльность, а также сопоставлять объемы потраченных денег на создание каждой зоны с привлеченными туда инвестициями. Так как срок окупаемости потраченных бюджетных средств составляет не менее пяти лет, то говорить о действенности инструмента ТОР преждевременно, подчеркнула эксперт. Она добавила, что рост числа инвесторов с параллельным увеличением количества самих экономических зон вполне закономерен.

ТОР
Автомобиль Lada Largus на конвейере завода ОАО «АВТОВАЗ» в Тольятти

Автомобиль Lada Largus на конвейере завода ОАО «АвтоВАЗ» в Тольятти

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Строительство в ТОР упростят
Резиденты территорий опережающего развития получат дополнительные преференции

По мнению старшего научного сотрудника РАНХиГС Степана Земцова, для того чтобы говорить о результативности ТОР, их вкладе в развитие моногородов, нужны четкие критерии оценки их эффективности. Популяризация территорий развития и увеличение их числа по стране — причина роста резидентов, согласился он с Минэком. Также эксперт считает, что на активность бизнеса, помимо этих двух факторов, повлияло и то, что предприниматели, устав ждать улучшений, адаптировались к реалиям рынка. Эксперт отметил, что, несмотря на повышение позиции России в рейтинге Doing Business, принципиальных изменений для бизнеса нет. Наоборот, есть ухудшения, учитывая повышение ставки НДС и внедрение контрольно-кассовой техники.

Улучшение инвестиционного климата в стране оценить по росту инвесторов в ТОР затруднительно, поскольку в общей сумме инвестиций их вклад небольшой, уверена Елена Анисимова. В прошлом году в целом по стране в основной капитал привлечено 17,5 трлн рублей, где доля вложений в ТОР за всё время их существования на уровне 43 млрд составляет всего 0,2%, пояснила она. На инвестклимат влияет не только налоговая политика, но и другие факторы. Например, фиксированный перечень видов деятельности, который предлагают экономические зоны, может не совпадать с желанием предпринимателей. Однако налоговые льготы и административную поддержку тоже не стоит списывать со счетов. В отдельных регионах, где слабая экономика и нет рычагов для ее диверсификации, только с их помощью можно привлечь инвестора, резюмировала она.

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