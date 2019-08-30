Могучий ТОР: территории развития оказались эффективнее ОЭЗ

Территории опережающего развития (ТОР) оказались эффективнее особых экономических зон (ОЭЗ). За четыре года своего существования ТОРы привлекли 375,4 млрд рублей инвестиций. Это на 12 млрд рублей больше, чем ОЭЗы за свою 14-летнюю историю, следует из статистики, предоставленной «Известиям» в Минвостокразвития и Минэкономразвития. В Минэке признали, что принципиальных отличий между площадками нет, однако эксперты всё равно считают, что лучше оставить все существующие меры поддержки.

Моложе и лучше

В России 26 особых экономических зон четырех типов: технико-внедренческий, промышленно-производственный, портовый и туристско-рекреационный. С 2005 по 2019 год ОЭЗы привлекли 369,4 млрд рублей инвестиций, сообщили в Минэкономразвития . 707 российских и зарубежных резидентов создали 36,8 тыс. рабочих мест.

Территории опережающего развития были созданы в 2015 году на Дальнем Востоке (ДВ). В 2016-м такие площадки стали запускать и в других округах страны, но только в моногородах. В общей сложности в России 106 ТОРов, в них работают 775 резидентов, которые уже привлекли 375,4 млрд рублей инвестиций , при этом создав 35,3 тыс. рабочих мест.

тор На территории особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Алабуга» Фото: ТАСС/Егор Алеев

В Минэкономразвития пояснили: принципиального отличия между инструментами развития территорий нет. В каждой из них установлен отдельный режим налоговых, таможенных и страховых преференций, а также льгот для ведения бизнеса, обеспечения ускоренного роста региона и создания условий для местного населения. ОЭЗ больше нацелена на поддержку технологичных производств, ТОР в моногородах — на выравнивание социально-экономического развития населенных пунктов, ТОР на Дальнем Востоке — на привлечение инвестиций в регион.

Справка «Известий» Налоговые льготы и преференции в особых экономических зонах разнятся в зависимости от их типа, но в большинстве из них действуют пониженные ставки страховых взносов в размере 28% (вместо 30%), налог на прибыль составляет 13,5% (вместо 20%). Также резиденты освобождены от уплаты налога на имущество и земельного сбора. Регионы вправе устанавливать для них послабления по транспортному налогу. Резиденты ТОРов в первые пять лет не платят налогов на прибыль и имущество. По истечении этого срока ставки составляют не более 12 и 2,2% соответственно. Страховые взносы — 7,6%.

По данным сайта РосОЭЗ, сейчас резидентами зон числятся такие крупные компании, как Boeing, Ford, Yokohama, Tatneft, Sibur, Daimler и др. Среди резидентов ТОРов — менее известные организации, специализирующиеся на производстве пищевых продуктов, пластмассы, металлических изделий, металлургическом производстве и т.д.

Тор_1 Завод на территории особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Липецк» Фото: ТАСС/Александр Рюмин

При этом ОЭЗы ранее неоднократно подвергались критике со стороны Счетной палаты. В контрольном органе отмечали, что они так и не стали действенным механизмом поддержки экономики: рабочих мест создавалось мало, а расходы на управление зонами росли. В Минэкономразвития ранее также признавали, что ряд зон работают неэффективно. В результате в 2017 году по распоряжению премьер-министра Дмитрия Медведева досрочно была прекращена работа порядка 10 ОЭЗов. Большая часть из них были туристического и портового типов.

Разные цели

Помимо ОЭЗов и ТОРов в России есть множество других льготных территорий. Например, Свободные экономические зоны, свободный порт Владивосток, различные кластеры и технопарки.

Множество экономических рычагов направлено на решение различных задач на региональном и федеральном уровнях, считает управляющий директор по макроэкономическому анализу и прогнозированию «Эксперт РА» Антон Табах . По его словам, специальные территории и зоны по развитию регионов показывают свою эффективность, особенно на Дальнем Востоке, куда в обычной ситуации сложно привлечь инвесторов.

Инструментов должно быть много, и они должны быть разными, уверен и доцент РАНХиГС Дмитрий Каталевский. Успешными будут те зоны, которые функционируют вблизи больших агломераций, рядом с крупными рынками сбыта , а также при существующих промышленных или аграрных кластерах. Необходимо раз в несколько лет проводить аудит их эффективности, и в случае отрицательных результатов закрывать, предложил он.

тор Помимо ОЭЗов и ТОРов в России есть множество других льготных территорий и одна из них – свободный порт Владивосток Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Кассин

Альтернативное мнение выразил директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев. По его словам, механизмы, направленные на привлечение инвестиций, не работают . Так, по итогам первого полугодия 2019-го ВВП в годовом выражении вырос всего на 0,9%, инвестиции в основной капитал увеличились на 0,6%. Статистика показывает, что на темпах роста экономики наличие множества инструментов не отражается. Нужно переходить от количества к качеству, считает эксперт.

Разные зоны связаны с развитием разных индустрий, и здоровая конкуренция между ними за резидентов и инвестиции необходима, уверена управляющий партнер ICONSULTING Елена Дугина . При этом она считает, что экономические льготы могут усилить идеи по развитию региона, но сами по себе для бизнеса малопривлекательны.

Налоговых и инфраструктурных преференций на сегодня недостаточно, поскольку мир уже живет в «экономике знаний», отметил Дмитрий Каталевский. Эксперт уверен, что необходимо генерировать наукоемкие компании и вкладываться в науку и людей, что даст системный эффект за 7–10 лет и позволит территориям успешно конкурировать.