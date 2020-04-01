В России сделают бесплатной процедуру банкротства для физических лиц

Власти сделают бесплатной процедуру банкротства для граждан на фоне распространения коронавирусной инфекции. Об этом в среду, 1 апреля, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Через поправки в законодательство мы облегчаем процедуру банкротства физических лиц. Она станет бесплатной, для этого нужно будет самостоятельно либо через МФЦ разместить информацию в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве», — сказал Мишустин.

Он добавил, что таким образом люди с долгом от 50 тыс. до 700 тыс. рублей получат право на избавление от кредитных обязательств.

В конце марта президент России Владимир Путин рекомендовал Госдуме вместе с правительством до 17 апреля внести изменения в законодательство, которые упростят процедуру банкротства граждан.

25 марта Путин в ходе своего обращения к нации анонсировал целый блок финансовой помощи как гражданам, так и предпринимательскому сообществу. В частности, он предложил приравнять минимальный больничный к уровню МРОТа и увеличить пособия по безработице.

Как следствие, Госдума 1 апреля уже одобрила закон о «кредитных каникулах» для граждан и малого бизнеса из-за коронавирусной инфекции, а Минфин России зарезервировал 1,4 трлн рублей для борьбы с последствиями распространения коронавируса в стране.