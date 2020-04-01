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Госдума одобрила право на кредитные «каникулы» из-за коронавируса

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Госдума одобрила закон о кредитных каникулах для граждан и малого бизнеса из-за коронавируса.

«Нам нужно помнить о своей личной ответственности»
Основные тезисы из обращения президента в связи с ситуацией с коронавирусом

Воспользоваться правом можно будет до 30 сентября, однако только в том случае, если доходы за предшествующий месяц окажутся на 30% и более ниже, чем среднемесячный доход прошлого года. В течение срока «каникул» не допускается начисление неустойки (штрафа, пени), предъявление требования о досрочном исполнении обязательств, обращение взыскания на предмет залога или предмет ипотеки, обращение с требованием к поручителю. Однако в этот период заемщик вправе в любой момент погасить кредит досрочно.

Законопроект о предоставлении пострадавшим от коронавируса гражданам кредитных «каникул» подготовлен по поручению президента России Владимира Путина и внесен в Госдуму 31 марта. По словам главы профильного комитета Думы Анатолия Аксакова, он предусматривает отсрочки по кредитам для физических лиц, для граждан, ИП и субъектов малого предпринимательства из отраслей, которые наиболее пострадали от пандемии.

25 марта президент России Владимир Путин в ходе своего обращения к нации из-за ситуации с коронавирусом представил ряд мер, которые должны поддержать сейчас российский бизнес.

В частности, лидер предложил малому и среднему бизнесу отсрочку по налогам. Исключение составят НДС и страховые взносы. Кроме того, он призвал ввести мораторий на шесть месяцев на подачу заявлений о банкротстве компаний из отраслей, оказавшихся в сложной ситуации из-за коронавируса.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса. По данным Worldometer на 1 апреля, в мире заразились более 860 тыс. человек, умерли — 42,3 тыс.

По данным оперативного штаба, число заразившихся коронавирусом в России достигло 2777 человек, выздоровели 190 пациентов, а скончались ― 24.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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