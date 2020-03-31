В Госдуму внесен законопроект о предоставлении кредитных каникул

Законопроект о предоставлении пострадавшим от коронавируса гражданам кредитных каникул внесен в Госдуму. Об этом 31 марта заявил глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Поправки подготовлены в связи с поручением президента, и они предусматривают предоставление кредитных каникул для физических лиц, для граждан, для ИП и субъектов малого предпринимательства из отраслей, которые наиболее пострадали от пандемии. Комитет рассмотрел законопроект и поддержал», — передает ТАСС.

25 марта президент России Владимир Путин в ходе своего обращения к нации из-за ситуации с коронавирусом представил ряд мер, которые должны поддержать сейчас российский бизнес.

В частности, российский лидер предложил малому и среднему бизнесу отсрочку по налогам. Исключение составят НДС и страховые взносы. Кроме того, он призвал ввести мораторий на шесть месяцев на подачу заявлений о банкротстве компаний из отраслей, оказавшихся в сложной ситуации из-за коронавируса.

Что касается граждан, то здесь он объявил о планах приравнять минимальный больничный к уровню МРОТа, увеличить пособия по безработице и ввести кредитные каникулы для тех, чьи доходы сократились на 30%.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань.

По данным на 30 марта, в России зафиксировано 1836 случаев инфицирования, скончались 17 человек. Во вторник стало известно о еще двух новых случаях заражения коронавирусом в Приморском крае.

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