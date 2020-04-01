Минздрав Белоруссии сообщил о смерти второго пациента с коронавирусом

Второй пациент с диагностированной коронавирусной инфекцией скончался в Белоруссии. Об этом в среду, 1 апреля, сообщил республиканский минздрав.

По данным ведомства, заключение о диагнозе предварительное. «Зарегистрирован второй случай смерти возрастного пациента с наличием многочисленных хронических заболеваний, по предварительным данным, отягощенных коронавирусной инфекцией», — отмечается на сайте ведомства.

Там отметили, что за последние сутки выписано пять пациентов, у которых ранее тест на COVID-19 дал положительный результат. Под медицинским наблюдением и на лечении находятся 157 человек.

Ранее стало известно, что первым умершим от коронавируса белорусом стал актер Коласовского театра, заслуженный артист Белоруссии Виктор Дашкевич. Он заразился опасным вирусом от иностранца на репетиции в театре.

На минувшей неделе власти Белоруссии установили срок самоизоляции для граждан, которые прибыли из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой по коронавирусу. Он продлится две недели. По данным Worlodmeter на 31 марта, в Белоруссии зафиксировано 163 случая заражения коронавирусом.