Прямой эфир
Сюжет:

Минздрав Белоруссии сообщил о смерти второго пациента с коронавирусом

0
Фото: ТАСС/Наталия Федосенко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Второй пациент с диагностированной коронавирусной инфекцией скончался в Белоруссии. Об этом в среду, 1 апреля, сообщил республиканский минздрав.

«Трактор всех вылечит»: почему Белоруссия отказалась от карантина
Лукашенко советует пить водку и париться в бане

По данным ведомства, заключение о диагнозе предварительное. «Зарегистрирован второй случай смерти возрастного пациента с наличием многочисленных хронических заболеваний, по предварительным данным, отягощенных коронавирусной инфекцией», — отмечается на сайте ведомства.

Там отметили, что за последние сутки выписано пять пациентов, у которых ранее тест на COVID-19 дал положительный результат. Под медицинским наблюдением и на лечении находятся 157 человек.

Ранее стало известно, что первым умершим от коронавируса белорусом стал актер Коласовского театра, заслуженный артист Белоруссии Виктор Дашкевич. Он заразился опасным вирусом от иностранца на репетиции в театре.

На минувшей неделе власти Белоруссии установили срок самоизоляции для граждан, которые прибыли из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой по коронавирусу. Он продлится две недели. По данным Worlodmeter на 31 марта, в Белоруссии зафиксировано 163 случая заражения коронавирусом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
СМИ узнали о запросе Белоруссией помощи у России в борьбе с коронавирусом
Число заболевших COVID-19 в Белоруссии возросло до 163 человек

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020