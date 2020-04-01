Прямой эфир
Сюжет:

Путин заявил об осложнении ситуации с COVID-19 в России

0
Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Алексей Дружинин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России осложняется. Об этом заявил президент страны Владимир Путин 1 апреля в ходе совещания в онлайн-режиме с членами правительства.

«У нас в стране ситуация усложняется, и в мире очень сложная ситуация с коронавирусом», — отметил глава государства.

Все по местам: как чувствуют себя жители закрытых на карантин городов
Спасаясь от эпидемии, страна с каждым днем уходит в жесткую самоизоляцию

На карантине в России находятся более 3,3 млн человек, на самоизоляции — 292,7 тыс., добавил президент.

Как рассказала вице-премьер Татьяна Голикова, за сутки заболеваемость COVID-19 выросла на 18,8%, основной причиной заражения коронавирусом остаются завозные случаи. По ее словам, в России исследуются восемь уже зарегистрированных препаратов для лечения COVID-19, еще 22 проверяются. Тест-систему на иммунитет от коронавирусной инфекции зарегистрируют, предположительно, до 15 апреля, добавила она.

Несмотря на то что в 10 российских регионах ни одного случая инфицирования не зафиксировано, расслабляться нельзя, подчеркнула Голикова. Главу государства она попросила продлить меры социального дистанцирования с учетом эпидситуации по регионам.

На данный момент в России диагностировано 2777 случаев заболевания COVID-19, из них 440 — за последние сутки. 190 человек вылечились. 24 пациента скончались.

Ни одного случая заражения коронавирусом не было зафиксировано в Алтае, Ингушетии, на Камчатке, в Еврейском автономном округе, Карачаево-Черкесии, Карелии, Тыве, на Чукотке, Ямале и в Ненецком автономном округе.

1

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Голикова назвала дату начала испытаний вакцины от коронавируса
Попова не увидела взрывного роста числа зараженных COVID-19 в России

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печатии массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020