Путин заявил об осложнении ситуации с COVID-19 в России

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России осложняется. Об этом заявил президент страны Владимир Путин 1 апреля в ходе совещания в онлайн-режиме с членами правительства.

«У нас в стране ситуация усложняется, и в мире очень сложная ситуация с коронавирусом», — отметил глава государства.

На карантине в России находятся более 3,3 млн человек, на самоизоляции — 292,7 тыс., добавил президент.

Как рассказала вице-премьер Татьяна Голикова, за сутки заболеваемость COVID-19 выросла на 18,8%, основной причиной заражения коронавирусом остаются завозные случаи. По ее словам, в России исследуются восемь уже зарегистрированных препаратов для лечения COVID-19, еще 22 проверяются. Тест-систему на иммунитет от коронавирусной инфекции зарегистрируют, предположительно, до 15 апреля, добавила она.

Несмотря на то что в 10 российских регионах ни одного случая инфицирования не зафиксировано, расслабляться нельзя, подчеркнула Голикова. Главу государства она попросила продлить меры социального дистанцирования с учетом эпидситуации по регионам.

На данный момент в России диагностировано 2777 случаев заболевания COVID-19, из них 440 — за последние сутки. 190 человек вылечились. 24 пациента скончались.

Ни одного случая заражения коронавирусом не было зафиксировано в Алтае, Ингушетии, на Камчатке, в Еврейском автономном округе, Карачаево-Черкесии, Карелии, Тыве, на Чукотке, Ямале и в Ненецком автономном округе.

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