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S7 наполовину сократит число рейсов летом из-за коронавируса

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Кассин
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Российская авиакомпания S7 на 50% сократила количество рейсов, которые будут выполнены летом 2020 года, из-за ограничения полетов на фоне распространения коронавируса. Об этом заявил заместитель генерального директора авиаперевозчика Григорий Давыдов.

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«По состоянию на 30 марта мы планируем выполнять около 50% от изначальной полетной программы (летнего сезона. ― Ред.). Соответственно, в нашем парке, в котором более 100 воздушных судов, высвободился эквивалентный налет самолетов. Однако речь о «парковке» части флота не идет. Летом возможно восстановление объемов, а приземлять самолеты целесообразно только как минимум на несколько месяцев», ― цитирует лова Давыдова ТАСС.

Отмечается, что авиационный флот S7 останется в рабочем состоянии, но нагрузка на воздушные суда сильно снизится.

Ранее в S7 заявили, что из-за коронавируса спрос на авиабилеты на внутренние билеты в России сократился на 50–60% по сравнению с показателями прошлого года.

В понедельник, 30 марта, в России было выявлено 302 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Среди новых заражений 212 обнаружено в Москве. Общее количество инфицированных в стране превысило 1836 человек.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса. Из-за нового вируса многие страны ограничили авиасообщение и закрыли свои границы.

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