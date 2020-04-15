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В Петербурге задержали сбежавшего пациента с подозрением на коронавирус

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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В Санкт-Петербурге полицейские задержали пациента с подозрением на коронавирус сбежавшего из Александровской больницы. Об этом 15 апреля сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

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Пациент сбежал из медучреждения вечером 14 апреля, не дождавшись результатов на коронавирус. 33-летнего мужчины не оказалось по месту регистрации в Выборгском районе, но его нашли у знакомой в Гатчине. Пациента направили обратно в больницу, отмечает «Федеральное агентство новостей».

В полиции отметили, что разыскиваемый встретил полицейских в маске и перчатках, но в настоящий момент устанавливается, каким образом он добрался до Гатчины и с кем контактировал после побега из больницы, пишет REGNUM. Как уточняет сайт kp.ru, из-за контакта с беглецом на карантин теперь отправится и его знакомая.

Материалы по факту происшествия направлены в следственные органы для возбуждения уголовного дела, пишет «Газета.ру».

10 апреля сообщалось, что жительница Воронежа, которая забаррикадировалась в больничной палате с больным коронавирусом отцом, проникла в медучреждение под чужим именем. Она требовала отпустить его домой, а на следующий день сбежала из медучреждения, отказавшись изолироваться в стационаре для проведения тестирования на коронавирус.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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