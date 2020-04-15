Пропуск хода: как штрафуют водителей в условиях пандемии

Госавтоинспекция призвала автовладельцев воздержаться от пользования личными транспортными средствами. Между тем именно личный автомобиль многие считают самым безопасным транспортом в условиях пандемии. Как теперь передвигаться на машине, за что штрафуют, а за что нет, действует ли ОСАГО без спецпропуска, разбирались «Известия».

Велели пропуск показать

Самое главное новшество — цифровые пропуска с QR-кодом. Со среды, 15 апреля, они станут обязательными для поездок по Москве и Московской области и на личном, и на общественном транспорте.

Для каждодневных поездок на работку пропуск можно получить до конца месяца, для иных целей, в том числе для поездок в медицинское учреждение, оформляются разовые пропуска — на один календарный день, не чаще, чем дважды в неделю.

авт Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Пропуска будут действовать и в столице, и в Московской области вне зависимости от места оформления. В настоящее время жителям области сделать пропуск сложнее — для этого нужно скачать специальное приложение и зарегистрироваться в нем, а опция оформления через SMS временно не работает.

В столичном ГУ МВД пообещали, что будут проверять пропуска у всех транспортных средств, въезжающих в Москву. Пропуск должен быть не только у водителя, но и у пассажиров. Исключение — дети до 14 лет.

Как будут наказывать

Штраф за нарушение режима самоизоляции с использованием транспортного средства — 5 тыс. рублей. За отсутствие спецпропуска машину не будут эвакуировать на штрафстоянку, как сообщалось ранее.

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников пояснил в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале, что водителя без пропуска попросят вернуться к месту проживания. Если же он поедет дальше, то может быть снова оштрафован следующим инспектором. В этом случае, по словам Шапошникова, может действовать статья о неповиновении сотруднику полиции и, возможно, эвакуация машины.

авто Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Другое дело — нарушители строгой самоизоляции. Те, кто заразился COVID-19, контактировал с зараженными или недавно вернулся из-за рубежа. Их передвижения будут отслеживать с помощью камер — госномера принадлежащих им автомобилей регулярно заносят в соответствующую базу. Нарушители будут задержаны, оштрафованы на серьезную сумму — от 15 до 40 тыс. рублей, а их машины отправят на штрафстоянку и тщательно продезинфицируют.

Эксперты предупреждают, что с помощью камер теоретически могут штрафовать и тех, кто не оформил спецпропуск.

За что не будут штрафовать

Пандемия, как ни странно, принесла водителям и некоторые послабления. После того как президент Путин поручил правительству «отработать механизм автоматического продления» паспортов и водительских удостоверений, замминистра МВД, генерал-полковник полиции Александр Горовой дал указание не привлекать к ответственности граждан с просроченными документами. В то же время записаться на замену водительского удостоверения можно через Единый портал государственных и муниципальных услуг.

авто Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Еще одна льгота касается тех, кто успел купить автомобиль, пока автосалоны еще были открыты, и теперь не может поставить его на учет. Регистрация транспортных средств по-прежнему возможна по предварительной записи через портал Госуслуг, однако водители жалуются, что это сложно сделать из-за отсутствия свободных мест в расписании. Инспекторам ГИБДД рекомендовано не наказывать водителей, нарушивших 10-дневный срок регистрации транспортных средств.

Проще стало оформить ОСАГО: Банк России разрешил страховщикам выдавать полисы без обязательных диагностических карт. При этом карту всё равно нужно будет получить и предоставить не более чем через месяц после снятия ограничительных мер по коронавирусу.

Когда ГИБДД решает на месте

Госавтоинспекция усилила меры по защите своих сотрудников и граждан от распространения коронавируса. Автовладельцев, остановленных инспекторами, просят не выходить из автомобиля и соблюдать все требования сотрудников ГИБДД, в том числе и безопасную дистанцию.

«Сотрудник не приглашает водителя в патрульную машину, а просит подождать в своем автомобиле и оформляет нарушение на капоте», — рассказал автоэксперт Игорь Моржаретто.

Инспекторы ГИБДД теперь выносят решения по административным правонарушениям преимущественно на месте. Это сделано, чтобы направлять водителей в подразделения Госавтоинспекции по минимуму. Тем более что для группы разбора придется выделять специальные продезинфицированные помещения, пояснил Игорь Моржаретто. В ситуациях, когда рассмотрение дел не входит в компетенцию сотрудника, назначается конкретная дата и время явки в подразделение.

В пресс-службе ГИБДД «Известиям» пояснили, что ничего нового в оформлении на месте нет и таким образом выносят постановления за «очевидные» нарушения.

Доктор технических наук, профессор МАДИ Михаил Якимов уточнил, что речь идет о механизме ускоренного рассмотрения правонарушений в сфере безопасности дорожного движения. В случае признания совершения правонарушения участником дорожного движения ему сразу же выписывают постановление о привлечении к административной ответственности.

авто Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«В случае если участник дорожного движения не согласен с предъявляемыми обвинениями, то упрощенный порядок не работает. Составляется протокол об административном правонарушении, после чего протокол отправляется в подразделение ГИБДД, где проходит службу составивший его сотрудник дорожно-патрульной службы, и там обычно рассматривается командиром подразделения», — пояснил Якимов.

Статья 23.3 КоАП РФ разделяет полномочия по рассмотрению дел о нарушениях ПДД между руководителями различного уровня и должностными лицами без руководящих функций.

«Текст данной статьи не подвергся изменению в связи с введением повышенной готовности. Изменений следует ожидать лишь в практике ее применения, а именно инспекторы будут активнее пользоваться собственными полномочиями и воздерживаться от передачи дел руководителям», — пояснил «Известиям» юрист Европейской юридической службы Юрий Телегин.

Он уточнил, что на данный момент инспекторы вправе составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных более чем 20 статьями КоАП РФ, за исключением езды без прав, номеров или в состоянии опьянения, превышения скорости более чем на 80 км/ч, выезда на встречную полосу и т. д.

Можно ли оплатить со скидкой

Штраф за нарушение ПДД, назначенный инспектором на месте, может быть оплачен с 50-процентной скидкой в течение 20 дней. Исключение составляет штраф по ч. 6 ст. 12.9 «Повторное нарушение установленной скорости».

авто Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

20-дневный срок начинается именно с момента вынесения постановления, подчеркнул управляющий партнер юридической фирмы «Большое дело» Николай Симутин. Если водитель отказался получить постановление на месте и оно было выслано ему по почте, из-за чего 20-дневный срок был пропущен, то восстановить этот срок водитель сможет только через суд.

Со страховкой, но без пропуска

В Подмосковье количество нарушений ПДД вдвое превышает показатель аналогичного периода в прошлом году. Приехавший на место ДТП инспектор может проверить у участников аварии цифровые пропуска, однако на выплаты по страховке их отсутствие не повлияет, как и нарушение карантина.

авто Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев