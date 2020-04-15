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В Подмосковье еще 14 человек вылечились от коронавируса

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В Московской области число излечившихся от коронавирусной инфекции пациентов достигло 89. Такие данные в среду, 15 апреля, приводит региональный оперштаб на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте».

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Сообщается, что за последние сутки из местных медучреждений выписаны 14 человек после получения отрицательных результатов тестов на COVID-19.

Согласно данным портала стопкоронавирус.рф на 15 апреля в столичном регионе выявлено 17 363 случая инфицирования коронавирусной инфекцией, выздоровели — 1294 человека, в том числе указанные в сообщении подмосковного оперштаба, умерли — 132 пациента.

Всего в стране на сегодняшний день количество случаев заражения достигло 24 490 — за последние сутки выявлено 3388, вылечились — 1986, умерли — 198.

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Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

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