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Число заразившихся коронавирусом в Москве превысило 14 тыс.

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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За последние сутки в Москве выявили 1774 новых случая заражения коронавирусом. Таким образом, общее число заболевших составляет 14 776. Об этом 15 апреля сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

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Среди новых заболевших, 43% — люди в возрасте от 18 до 45 лет, 37% — в возрасте от 46 до 65 лет, 11% — от 66 до 80 лет, 4% — старше 80 лет и 5% — дети.

Все пациенты, а также те, кто с ними контактировали, находятся под медицинским наблюдением, подчеркнули в штабе.

Ранее сообщалось, что в России число заразившихся коронавирусной инфекцией за сутки возросло на 3388, составив 24 490. Больше всего новых случаев зафиксировано в Москве, Московской и Мурманской областях.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии»: 8 (800) 2000-112.

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