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Число заразившихся коронавирусом в России выросло до 24 тыс.

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Фото: РИА Новости/Павел Кононов
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В России число заразившихся коронавирусной инфекцией за сутки возросло на 3388, составив 24 490. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с этой инфекцией в среду, 15 апреля.

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Случаи заражения зарегистрированы в 84 регионах страны. Больше всего новых заболевших в Москве (1774), Подмосковье (272) и Мурманской области (137).

Умерли 28 человек, выздоровели 292. Таким образом, общее число летальных исходов достигло 198, с начала эпидемии вылечились 1986 пациентов.

Накануне сообщалось о 21 102 зарегистрированных случаях COVID-19 и 1694 вылечившихся. Оперштаб призвал граждан неукоснительно соблюдать режим самоизоляции.

Главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Владимир Никифоров заявил, что Москва выйдет на плато по заболеваемости COVID-19 в 20-х числах апреля. По его прогнозам, число заразившихся в столице может превысить 20–25 тыс. человек.

При этом, по словам академика Российской академии наук Виктора Малеева, заболеваемость в регионах, наоборот, может увеличиваться.

13 апреля в Российском медицинском обществе назвали назвали парадоксальной ситуацию с распространением коронавируса в Москве из-за того, что граждане стали меньше соблюдать домашний режим.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии»: 8 (800) 2000-112.

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