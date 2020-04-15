Число умерших от коронавируса в Москве превысило 100 человек

В Москве от коронавируса скончались еще 11 пациентов. Таким образом, всего в столице умерли 106 человек, сообщили 15 апреля в оперштабе.

Отмечается, что 11 скончавшихся, помимо коронавируса, страдали от сопутствующих заболеваний. Возраст умерших — от 48 до 86 лет.

«Все пациенты имели сопутствующие заболевания. Среди них гипертония, пиелонефрит, хронический гепатит С, сахарный диабет. Трое страдали хроническим бронхитом», — говорится в сообщении.

Оперативный штаб призвал россиян неукоснительно соблюдать режим самоизоляции.

По данным на 14 апреля, в России зарегистрированы 21 102 случая заражения COVID-19, поправились 1694 человека.

Ранее главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Владимир Никифоров назвал сроки выхода Москвы на плато по заболеваемости. По его словам, ожидать снижения темпов распространения вируса стоит к 20-м числам апреля.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.