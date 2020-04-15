Прямой эфир
Сюжет:

Число умерших от коронавируса в Москве превысило 100 человек

0
Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Москве от коронавируса скончались еще 11 пациентов. Таким образом, всего в столице умерли 106 человек, сообщили 15 апреля в оперштабе.

Форма пика: Путин призвал готовиться к разным сценариям эпидемии
Президент предупредил, что бездействие глав регионов во время распространения COVID-19 будет рассматриваться как преступная халатность

Отмечается, что 11 скончавшихся, помимо коронавируса, страдали от сопутствующих заболеваний. Возраст умерших — от 48 до 86 лет.

«Все пациенты имели сопутствующие заболевания. Среди них гипертония, пиелонефрит, хронический гепатит С, сахарный диабет. Трое страдали хроническим бронхитом», — говорится в сообщении.

Оперативный штаб призвал россиян неукоснительно соблюдать режим самоизоляции.

По данным на 14 апреля, в России зарегистрированы 21 102 случая заражения COVID-19, поправились 1694 человека.

Коронавирус в России

Ранее главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Владимир Никифоров назвал сроки выхода Москвы на плато по заболеваемости. По его словам, ожидать снижения темпов распространения вируса стоит к 20-м числам апреля.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Число жертв коронавируса в США превысило 25 тыс. человек
Первый испытатель вакцины от COVID-19 рассказал об эффекте препарата

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020