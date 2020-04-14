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Число жертв коронавируса в США превысило 25 тыс. человек

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Фото: REUTERS/Andrew Kelly
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От новой коронавирусной инфекции в США скончались 25 239 человек.

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Такие данные вечером 14 апреля привел Университет Джонса Хопкинса, ведущий статистику заболеваемости.

По информации ученых, всего в США заразились COVID-19 более 592 тыс. человек, выздоровели 44 тыс.

В то же время, по данным ресурса Worldometer, число заболевших в Штатах превышает 609 тыс., умерли 25 794 человека.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил о замедлении распространения коронавируса в стране.

По его словам, эффективная стратегия по борьбе с COVID-19 за выходные снизила число госпитализаций в штатах Нью-Йорк, Нью-Джерси и Луизиана.

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