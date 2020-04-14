Трамп заявил о замедлении распространения COVID-19 в США

На территории США число количество новых случаев заражения коронавирусом перестает расти уже более двух дней. Об этом в понедельник, 13 апреля, заявил американский президент Дональд Трамп, выступая на брифинге в Белом доме.

Он отметил, что благодаря эффективности стратегии по борьбе с вирусом за выходные в стране снизилось число госпитализаций в штатах Нью-Йорк, Нью-Джерси и Луизиана. Трамп пояснил, что динамика заболеваемости COVID-19 продолжает выравниваться в стране из-за того, что многие граждане следуют установленным рекомендациям по борьбе с распространением пандемии.

«Это доказательство того, что принятая стратегия борьбы против вируса работает. Это означает, что американцы следуют указанным правилам. Невероятно, что они сделали», — сказал президент.

Выступавший на брифинге директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи заявил, что стабилизация эпидемиологической ситуации особенно заметна в ряде районов города Нью-Йорка. Инфекционист отметил, что это связано с тем, что американский президент прислушался к предложенным жестким санитарным мерам для сдерживания распространения коронавируса.

13 апреля Трамп анонсировал отмену ряда ограничений, введенных в США из-за пандемии. Он сообщил что США завершают работу над планом по возвращению страны к нормальной жизни, детали которого станут известны в ближайшие дни.

По данным американского университета Джона Хопкинса, в США зафиксировано более 581 тыс. случаев заражения коронавирусом. Всего от болезни в стране скончались 23,6 тыс. человек, а выздоровели 43,4 тыс. пациентов. США продолжает занимать первое место в мире по количеству инфицированных и по летальным исходам.

Ранее 13 апреля была зафиксирована первая смерть от инфекции нового типа в штате Вайоминг. Таким образом, в настоящий момент смерть от коронавируса была зарегистрирована во всех штатах США.